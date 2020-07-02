Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573807394.html
Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО безопасность в Европе
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем ситуацию в сфере европейской безопасности и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:19
стюарт пич
вооруженные силы рф
валерий герасимов
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1400x0_80_0_0_e601a7012d57ed6ec5d5ab839a47dfdf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1400x0_80_0_0_e601a7012d57ed6ec5d5ab839a47dfdf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_95:0:2826:2048_1400x0_80_0_0_19fd3b4fd2e9fb5e21fa108a109e2d12.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_602:0:2650:2048_1400x0_80_0_0_cebb1144fc3f98a6629bc007a4c9a892.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стюарт пич, вооруженные силы рф, валерий герасимов, нато, в мире

Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО безопасность в Европе

17:19 02.07.2020
138
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями, сообщили в Минобороны России.
"Второго июля состоялись телефонные переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем. Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.
400001
Обсудить 0
Стюарт ПичВооруженные силы РФВалерий ГерасимовНАТОВ мире
Рекомендуем
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО борьбу с COVID-19
Оттава
В резиденции генерал-губернатора Канады задержали вооруженного мужчину
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп предрек американской экономике "фантастический III квартал"
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Сирия запросила у России лекарства для борьбы с коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Герасимов обсудил с главой военного комитета НАТО борьбу с коронавирусом
Антисептический гель
Во Львовской области пресекли подпольное производство антисептиков
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США частично сняли санкции, введенные из-за ситуации в Венесуэле
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутат Европарламента прокомментировала голосование по поправкам
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Сирия увеличит производственную мощность фармкомпаний в условиях санкций
Президент РФ Владимир Путин
Путин лично контролировал работу по поддержке населения в период пандемии
Александр Малькевич
ОП передала комиссии Госдумы 113 листов с фейками о голосовании
Отдыхающие на пляже в Ялте
Россияне стали планировать поездки, как до пандемии
Пожар в здании на Тверской улице в Москве
В Москве потушили пожар на Тверской улице
Роберт О'Брайен
США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13Минобороны рассказало о состоянии испытывающих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния