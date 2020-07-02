Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО безопасность в Европе

"Второго июля состоялись телефонные переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем. Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.