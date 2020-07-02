https://ria.ru/20200702/1573807368.html
В резиденции генерал-губернатора Канады задержали вооруженного мужчину
Вооруженного мужчину задержали на территории Ридо-холл в Оттаве, официальной резиденции генерал-губернатора Канады, сообщило местное отделение королевской... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:19
2020-07-02T17:19
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оттава, канада, в мире