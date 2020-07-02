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В резиденции генерал-губернатора Канады задержали вооруженного мужчину
Вооруженного мужчину задержали на территории Ридо-холл в Оттаве, официальной резиденции генерал-губернатора Канады, сообщило местное отделение королевской... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:19
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353
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оттава, канада, в мире

В резиденции генерал-губернатора Канады задержали вооруженного мужчину

17:19 02.07.2020
130
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкОттава
Оттава
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Оттава. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вооруженного мужчину задержали на территории Ридо-холл в Оттаве, официальной резиденции генерал-губернатора Канады, сообщило местное отделение королевской конной полиции.
"Примерно в 6.40 этим утром вооруженный человек смог получить доступ к территории здания номер 1 на Сассекс Драйв... Человек был задержан вскоре после этого без каких-либо инцидентов", - говорится в сообщении полиции.
В настоящее время он находится под стражей, полиция проводит допрос.
Отмечается, что премьер-министра страны и генерал-губернатора на тот момент в здании не было.
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