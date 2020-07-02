Сирия запросила у России лекарства для борьбы с коронавирусом

"Существует сотрудничество между двумя странами (РФ и САР) во всех направлениях. Был запрос к российской стороне по обеспечению нас некоторыми лекарствами, необходимыми в борьбе с коронавирусом. Мы на данный момент обсуждаем их поставку", - сказал Хлейфави.