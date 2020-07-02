Сирия запросила у России лекарства для борьбы с коронавирусом

БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, идет обсуждение их поставки в Сирию, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.
"Существует сотрудничество между двумя странами (РФ и САР) во всех направлениях. Был запрос к российской стороне по обеспечению нас некоторыми лекарствами, необходимыми в борьбе с коронавирусом. Мы на данный момент обсуждаем их поставку", - сказал Хлейфави.
Сирийский политик отметил, что новые санкции США еще больше усилили давления на сектор здравоохранения, что осложнило и без того непростой процесс поставок медицинских препаратов и оборудования первой необходимости.
Минздрав в свою очередь предпринял меры по поддержке увеличения производства лекарств сирийскими государственными заводами во избежание дефицита необходимых препаратов на внутреннем рынке.
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