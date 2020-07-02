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Сирия запросила у России лекарства для борьбы с коронавирусом
Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, идет обсуждение их поставки в Сирию, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, москва, сирия, сша, в мире

Сирия запросила у России лекарства для борьбы с коронавирусом

17:19 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск запросил у Москвы перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, идет обсуждение их поставки в Сирию, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.
"Существует сотрудничество между двумя странами (РФ и САР) во всех направлениях. Был запрос к российской стороне по обеспечению нас некоторыми лекарствами, необходимыми в борьбе с коронавирусом. Мы на данный момент обсуждаем их поставку", - сказал Хлейфави.
Сирийский политик отметил, что новые санкции США еще больше усилили давления на сектор здравоохранения, что осложнило и без того непростой процесс поставок медицинских препаратов и оборудования первой необходимости.
Минздрав в свою очередь предпринял меры по поддержке увеличения производства лекарств сирийскими государственными заводами во избежание дефицита необходимых препаратов на внутреннем рынке.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
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Сирия в области здравоохранения также продолжает сотрудничать с Ираном, и в ближайшее время министерство здравоохранения САР планирует достичь договоренности с Индией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМоскваСирияСШАВ мире
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