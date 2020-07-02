Трамп предрек американской экономике "фантастический III квартал"

"Как я и говорил, у вас будет фантастический третий квартал. Это будет квартал, какого никто никогда еще не видел, на мой взгляд. Хорошо также то, что цифры (за третий квартал) будут опубликованы прямо перед выборами, так что люди смогут их увидеть. Третий квартал будет невероятно хорошим", - заявил Трамп, выступая со специальным обращением.