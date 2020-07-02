https://ria.ru/20200702/1573807309.html
Трамп предрек американской экономике "фантастический III квартал"
Президент США Дональд Трамп заявил, что третий квартал 2020 года будет "фантастическим" для экономики страны, а 2021 год - "историческим и невероятным". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:19
2020-07-02T17:19
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_682934d57f9f9d88804d80c3e3e47f08.jpg
https://ria.ru/20200702/1573709888.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_682934d57f9f9d88804d80c3e3e47f08.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_38:0:2767:2047_1400x0_80_0_0_3e019e5aae51deb993f6b65de16b10c0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_757:0:2804:2047_1400x0_80_0_0_7028aaeb8ddd0f15315f380650abc6fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что третий квартал 2020 года будет "фантастическим" для экономики страны, а 2021 год - "историческим и невероятным".
"Как я и говорил, у вас будет фантастический третий квартал. Это будет квартал, какого никто никогда еще не видел, на мой взгляд. Хорошо также то, что цифры (за третий квартал) будут опубликованы прямо перед выборами, так что люди смогут их увидеть. Третий квартал будет невероятно хорошим", - заявил Трамп, выступая со специальным обращением.
"А следующий год будет историческим, невероятным для рабочих мест, роста компаний. Никто не думал, что такое будет возможно", - добавил президент.
Выборы президента США
пройдут 3 ноября. Трамп намерен переизбраться на второй четырехлетний срок.