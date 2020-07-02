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Во Львовской области пресекли подпольное производство антисептиков
Украинские правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству антисептиков во Львовской области, сообщила в четверг пресс-служба областного... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:18
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РИА Новости
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353
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воз, львовская область, украина, в мире

Во Львовской области пресекли подпольное производство антисептиков

17:18 02.07.2020
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© Depositphotos / blackdayАнтисептический гель
Антисептический гель
© Depositphotos / blackday
Антисептический гель. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству антисептиков во Львовской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Во Львовской области правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству опасных для здоровья дезинфицирующих средств… Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли емкости с двумя тоннами готовой продукции и тремя тоннами сырья, этикетки и бухгалтерскую документацию", - говорится в сообщении.
По данным полиции, изъятую продукцию отправят на экспертизу. Заведено уголовное дело по статье "умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции", санкция которой предусматривает штраф.
Ажиотаж на антисептики возник на Украине на фоне пандемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Средства защиты
20 июня, 10:57Распространение нового коронавируса
Названа главная ошибка при использовании антисептика
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