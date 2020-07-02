Во Львовской области пресекли подпольное производство антисептиков

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству антисептиков во Львовской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Во Львовской области правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству опасных для здоровья дезинфицирующих средств… Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли емкости с двумя тоннами готовой продукции и тремя тоннами сырья, этикетки и бухгалтерскую документацию", - говорится в сообщении.
По данным полиции, изъятую продукцию отправят на экспертизу. Заведено уголовное дело по статье "умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции", санкция которой предусматривает штраф.
Ажиотаж на антисептики возник на Украине на фоне пандемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.