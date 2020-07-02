Во Львовской области пресекли подпольное производство антисептиков

"Во Львовской области правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по производству опасных для здоровья дезинфицирующих средств… Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли емкости с двумя тоннами готовой продукции и тремя тоннами сырья, этикетки и бухгалтерскую документацию", - говорится в сообщении.