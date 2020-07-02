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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200702/1573807212.html
США частично сняли санкции, введенные из-за ситуации в Венесуэле
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сняло санкции с четырех компаний и четырех танкеров, введенные за поставки... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:40
попытка госпереворота в венесуэле
министерство финансов сша
венесуэла
сша
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство финансов сша, венесуэла, сша, экономика

США частично сняли санкции, введенные из-за ситуации в Венесуэле

17:17 02.07.2020 (обновлено: 17:40 02.07.2020)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сняло санкции с четырех компаний и четырех танкеров, введенные за поставки нефти в Венесуэлу.
По информации ведомства, из санкционного списка исключены зарегистрированные на Маршалловых островах компании Adamant Maritime Ltd, Sanibel Shiptrade Ltd, Delos Voyager Shipping Ltd и греческая Romina Maritime Co Inc.
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
23 июня, 09:38Попытка госпереворота в Венесуэле
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
Санкции сняты с танкеров Seahero, Voyager, Delos Voyager и Euroforce, которые связаны с упомянутыми компаниями.
Ранее санкции были введены против судов, которые доставляли в Венесуэлу нефть из Ирана.
Венесуэла в 2020 году подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМинистерство финансов СШАВенесуэлаСШАЭкономика
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