США частично сняли санкции, введенные из-за ситуации в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сняло санкции с четырех компаний и четырех танкеров, введенные за поставки нефти в Венесуэлу.
По информации ведомства, из санкционного списка исключены зарегистрированные на Маршалловых островах компании Adamant Maritime Ltd, Sanibel Shiptrade Ltd, Delos Voyager Shipping Ltd и греческая Romina Maritime Co Inc.
Санкции сняты с танкеров Seahero, Voyager, Delos Voyager и Euroforce, которые связаны с упомянутыми компаниями.
Ранее санкции были введены против судов, которые доставляли в Венесуэлу нефть из Ирана.
Венесуэла в 2020 году подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.