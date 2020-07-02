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Герасимов обсудил с главой военного комитета НАТО борьбу с коронавирусом
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем борьбу с новой коронавирусной инфекцией и меры по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
стюарт пич
вооруженные силы рф
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, стюарт пич, вооруженные силы рф, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность

Герасимов обсудил с главой военного комитета НАТО борьбу с коронавирусом

17:15 02.07.2020 (обновлено: 17:25 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем борьбу с новой коронавирусной инфекцией и меры по предотвращению инцидентов в военной деятельности, сообщили в Минобороны России.
"Были затронуты вопросы борьбы с распространением COVID-19 и меры по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Стюарт ПичВооруженные силы РФВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОБезопасность
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