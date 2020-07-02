Слуцкий оценил итоги голосования по поправкам в Крыму

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Голосование в Крыму по поправкам в конституцию убедительно подтвердило итоги референдума 2014 года о воссоединении с Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Голосование в Крыму по поправкам в конституцию убедительно подтвердило итоги референдума 2014 года о воссоединении с Россией. Санкционная логика Запада в очередной раз разбивается об абсолютно законное волеизъявление крымчан", - написал Слуцкий в Twitter.
Поправки в конституцию в Крыму поддержали 90,07% избирателей, против высказались 9,08%.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".