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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573806934.html
Слуцкий оценил итоги голосования по поправкам в Крыму
Голосование в Крыму по поправкам в конституцию убедительно подтвердило итоги референдума 2014 года о воссоединении с Россией, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:14
голосование по поправкам в конституцию
леонид слуцкий
конституция рф
госдума рф
владимир путин
республика крым
севастополь
политика
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РИА Новости
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леонид слуцкий, конституция рф, госдума рф, владимир путин, республика крым, севастополь, политика

Слуцкий оценил итоги голосования по поправкам в Крыму

17:14 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Голосование в Крыму по поправкам в конституцию убедительно подтвердило итоги референдума 2014 года о воссоединении с Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Голосование в Крыму по поправкам в конституцию убедительно подтвердило итоги референдума 2014 года о воссоединении с Россией. Санкционная логика Запада в очередной раз разбивается об абсолютно законное волеизъявление крымчан", - написал Слуцкий в Twitter.
Поправки в конституцию в Крыму поддержали 90,07% избирателей, против высказались 9,08%.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Голосование по поправкам в КонституциюЛеонид СлуцкийКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольПолитика
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