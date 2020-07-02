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Война в Сирии
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Сирия увеличит производственную мощность фармкомпаний в условиях санкций
В условиях усиления санкционного давления на сферу здравоохранения в Сирии, государственные фармацевтические компании расширят производство альтернативных... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:13
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война в сирии, валид муаллем, сирия, вашингтон (город), сша, в мире

Сирия увеличит производственную мощность фармкомпаний в условиях санкций

17:13 02.07.2020
97
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАмпулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
© РИА Новости / Евгений Самарин
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БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. В условиях усиления санкционного давления на сферу здравоохранения в Сирии, государственные фармацевтические компании расширят производство альтернативных экспортным аналогам препаратов, чтобы не допустить дефицита, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.
"Минздрав Сирии поддерживает процесс перехода на внутригосударственное производство и поиск альтернатив экспортировавшихся ранее препаратов в рамках имеющихся возможностей и при сотрудничестве с дружественными государствами, которые могут помочь в обеспечении потребностей сирийского рынка", - сказал Хлейфави.
Замминистра отметил, что заводы в Сирии по производству лекарств обеспечивают большую часть потребности внутреннего рынка. Министерство здравоохранения при этом расширило перечень утвержденных альтернативных лекарственных компонентов для увеличения вариантов по их обеспечению и с целью предотвращения дефицита.
"Договоренности в медицинской сфере уже достигнуты с несколькими дружественными государствами, включая Корею и Иран. Министерство сейчас готовится подписать договора сотрудничества с другими государствами, такими как Индия", - добавил Хлейфави.
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Война в СирииВойна в СирииВалид МуаллемСирияВашингтон (город)СШАВ мире
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