Сирия увеличит производственную мощность фармкомпаний в условиях санкций

БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. В условиях усиления санкционного давления на сферу здравоохранения в Сирии, государственные фармацевтические компании расширят производство альтернативных экспортным аналогам препаратов, чтобы не допустить дефицита, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави.
"Минздрав Сирии поддерживает процесс перехода на внутригосударственное производство и поиск альтернатив экспортировавшихся ранее препаратов в рамках имеющихся возможностей и при сотрудничестве с дружественными государствами, которые могут помочь в обеспечении потребностей сирийского рынка", - сказал Хлейфави.
Замминистра отметил, что заводы в Сирии по производству лекарств обеспечивают большую часть потребности внутреннего рынка. Министерство здравоохранения при этом расширило перечень утвержденных альтернативных лекарственных компонентов для увеличения вариантов по их обеспечению и с целью предотвращения дефицита.
"Договоренности в медицинской сфере уже достигнуты с несколькими дружественными государствами, включая Корею и Иран. Министерство сейчас готовится подписать договора сотрудничества с другими государствами, такими как Индия", - добавил Хлейфави.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.