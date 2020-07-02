Сирия увеличит производственную мощность фармкомпаний в условиях санкций

"Минздрав Сирии поддерживает процесс перехода на внутригосударственное производство и поиск альтернатив экспортировавшихся ранее препаратов в рамках имеющихся возможностей и при сотрудничестве с дружественными государствами, которые могут помочь в обеспечении потребностей сирийского рынка", - сказал Хлейфави.