Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573806682.html
КС не стал рассматривать жалобу россиянки на отказ ей в службе снайпером
Конституционный суд России отказал россиянке Яне Сургаевой в принятии ее жалобы на постановление, которое, по мнению заявительницы, позволяет отказать ей в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:10
россия
конституционный суд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
https://ria.ru/20200623/1573347431.html
https://ria.ru/20200306/1568247863.html
https://ria.ru/20190819/1557626043.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_eb44e811fd69a30989f870b62db5b81a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_803:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_7a37781efd5c721abea1f6b6069ae35d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституционный суд рф, общество

КС не стал рассматривать жалобу россиянки на отказ ей в службе снайпером

17:10 02.07.2020
339
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Конституционный суд России отказал россиянке Яне Сургаевой в принятии ее жалобы на постановление, которое, по мнению заявительницы, позволяет отказать ей в контрактной службе в армии в качестве снайпера, стрелка, механика или водителя, следует из материалов суда.
Согласно определению КС, опубликованном на официальном сайте суда, Сургаева ранее обращалась в Минобороны РФ и Росгвардию с просьбой взять ее на военную службу по контракту. Как следует из материалов на страницах девушки в соцсетях, она живет в Самарской области и мечтает служить снайпером. В своих ответах военные ведомства указали, что "прохождение лицами женского пола военной службы на должностях водителя, механика, снайпера, стрелка не предусмотрено", отмечается в определении КС.
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро Тушинская в Москве
23 июня, 11:16
Контролером-кассиром в московском метро впервые стал мужчина
Верховный суд РФ, куда Сургаева обратилась с административным иском, в августе 2019 года отказал ей в частичной отмене положений перечня воинских должностей, которые могут замещаться в том числе и женщинами. Согласно карточке этого дела в картотеке ВС РФ, слушания проходили в закрытом режиме в связи с тем, что оспариваемые нормативные акты содержат гостайну.
Как отмечается в определении КС РФ, Верховный суд при отказе в удовлетворении требований Сургаевой сослался, в частности, на нормы, которые запрещают использовать женский труд на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, чей вес превышает соответствующие нормативы. Такие нормы определены в постановлении совета министров – правительства РФ от 6 февраля 1993 года.
Поезд прибывает на станцию Савеловская
6 марта, 14:18
Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года
"При этом исполнение обязанностей по воинским должностям водителя, механика, снайпера, стрелка предполагает превышение этих норм как при выполнении упражнений физической подготовки, так и при эксплуатации военной техники и вооружения и в иных случаях. С учетом этого Верховный суд Российской Федерации пришел к выводу, что оспариваемые приказы не нарушают прав заявительницы на поступление и прохождение военной службы по контракту на указанных воинских должностях и не являются дискриминационными по признаку пола", - уточняется в определении КС.
По оценке Сургаевой, постановление о допустимых нагрузках для женщин при подъеме тяжестей вручную нарушает ее конституционные права, поскольку на его основании могут быть приняты нормативные акты, препятствующие военной службе женщин на контрактной основе в качестве водителя, механика, снайпера или стрелка, отмечается в определении КС.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
19 августа 2019, 09:41
Топилин: перечень "неженских" работ связан с заботой о будущих поколениях
Как указал Конституционный суд, в представленных заявительницей документах нет данных о том, что она оспаривала в суде отказ в заключении с нею контракта о прохождении военной службы. При этом Конституционный суд проверяет по жалобе гражданина конституционность законоположений, примененных в деле заявителя и затрагивающих конституционные права и свободы, на нарушение которых он ссылается.
"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Сургаевой Яны Сергеевны, поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба… признается допустимой", - заключил КС, чей вердикт не подлежит обжалованию.
1422143
Обсудить 0
РоссияКонституционный суд РФОбщество
Рекомендуем
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутат Европарламента прокомментировала голосование по поправкам
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп предрек американской экономике "фантастический III квартал"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Висенте Эрнандес Родригес
Обладателя титула Мистер Испания задержали за убийство отца
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США частично сняли санкции, введенные из-за ситуации в Венесуэле
Высокий суд Лондона
Эксперт назвал решение суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы ожидаемым
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил итоги голосования по поправкам в Крыму
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Герасимов обсудил с главой военного комитета НАТО борьбу с коронавирусом
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
Власти прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Новые данные о насилии над детьми в монастыре на Урале передали в епархию
Нашивки сотрудников МЧС России
В Кабардино-Балкарии нашли тела двух сорвавшихся в реку на автомобиле
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян оценила рекомендацию главы литовского МИД запретить вещание RT
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
В Москве-реке нашли тело младенца
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Украинский телеканал проверят из-за слов Медведчука о политике Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
Лента новостейМолния