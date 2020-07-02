КС не стал рассматривать жалобу россиянки на отказ ей в службе снайпером

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Конституционный суд России отказал россиянке Яне Сургаевой в принятии ее жалобы на постановление, которое, по мнению заявительницы, позволяет отказать ей в контрактной службе в армии в качестве снайпера, стрелка, механика или водителя, следует из материалов суда.

Согласно определению КС, опубликованном на официальном сайте суда, Сургаева ранее обращалась в Минобороны РФ и Росгвардию с просьбой взять ее на военную службу по контракту. Как следует из материалов на страницах девушки в соцсетях, она живет в Самарской области и мечтает служить снайпером. В своих ответах военные ведомства указали, что "прохождение лицами женского пола военной службы на должностях водителя, механика, снайпера, стрелка не предусмотрено", отмечается в определении КС.

Верховный суд РФ, куда Сургаева обратилась с административным иском, в августе 2019 года отказал ей в частичной отмене положений перечня воинских должностей, которые могут замещаться в том числе и женщинами. Согласно карточке этого дела в картотеке ВС РФ , слушания проходили в закрытом режиме в связи с тем, что оспариваемые нормативные акты содержат гостайну.

Как отмечается в определении КС РФ, Верховный суд при отказе в удовлетворении требований Сургаевой сослался, в частности, на нормы, которые запрещают использовать женский труд на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, чей вес превышает соответствующие нормативы. Такие нормы определены в постановлении совета министров – правительства РФ от 6 февраля 1993 года.

"При этом исполнение обязанностей по воинским должностям водителя, механика, снайпера, стрелка предполагает превышение этих норм как при выполнении упражнений физической подготовки, так и при эксплуатации военной техники и вооружения и в иных случаях. С учетом этого Верховный суд Российской Федерации пришел к выводу, что оспариваемые приказы не нарушают прав заявительницы на поступление и прохождение военной службы по контракту на указанных воинских должностях и не являются дискриминационными по признаку пола", - уточняется в определении КС.

По оценке Сургаевой, постановление о допустимых нагрузках для женщин при подъеме тяжестей вручную нарушает ее конституционные права, поскольку на его основании могут быть приняты нормативные акты, препятствующие военной службе женщин на контрактной основе в качестве водителя, механика, снайпера или стрелка, отмечается в определении КС.

Как указал Конституционный суд, в представленных заявительницей документах нет данных о том, что она оспаривала в суде отказ в заключении с нею контракта о прохождении военной службы. При этом Конституционный суд проверяет по жалобе гражданина конституционность законоположений, примененных в деле заявителя и затрагивающих конституционные права и свободы, на нарушение которых он ссылается.