Власти Венесуэлы поздравили Россию с проведением голосования по поправкам

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы поздравили президента России Владимира Путина и российский народ с проведением голосования по внесению поправок в конституцию.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Путина и смелый российский народ за образцовую демонстрацию гражданской позиции, политической осведомленности и глубокой приверженности демократии, выраженной в ходе всенародного голосования по предлагаемым поправкам к конституции", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы МИД республики Хорхе Арреасы.
Власти Венесуэлы также заявили о "своей заинтересованности в продолжении углубления всесторонних отношений и стратегического альянса с Москвой".