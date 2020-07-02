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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Власти Венесуэлы поздравили Россию с проведением голосования по поправкам
Власти Венесуэлы поздравили президента России Владимира Путина и российский народ с проведением голосования по внесению поправок в конституцию. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:10
голосование по поправкам в конституцию
россия
хорхе арреаса
николас мадуро
владимир путин
венесуэла
в мире
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россия, хорхе арреаса, николас мадуро, владимир путин, венесуэла, в мире

Власти Венесуэлы поздравили Россию с проведением голосования по поправкам

17:10 02.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Венесуэлы поздравили президента России Владимира Путина и российский народ с проведением голосования по внесению поправок в конституцию.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Путина и смелый российский народ за образцовую демонстрацию гражданской позиции, политической осведомленности и глубокой приверженности демократии, выраженной в ходе всенародного голосования по предлагаемым поправкам к конституции", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы МИД республики Хорхе Арреасы.
Власти Венесуэлы также заявили о "своей заинтересованности в продолжении углубления всесторонних отношений и стратегического альянса с Москвой".
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
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