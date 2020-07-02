Депутат Европарламента прокомментировала голосование по поправкам

"Объективно народу отведена важная роль (в этом процессе. — Прим. ред.)", — заявила она в комментарии РИА Новости.

"Главное — никто не остается без внимания. Людям с ограниченными возможностями приносят урны на дом, и они могут проголосовать. Сделана попытка организовать референдум на всей территории страны, чтобы все россияне смогли выразить свое мнение", — заключила собеседница агентства.