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Мэр оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" Казани
Присвоение Казани звания Город трудовой доблести – это дань уважения трудовому подвигу старшего поколения и ещё один повод гордиться своим городом для молодёжи, РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:05
республика татарстан
ильсур метшин
госсовет татарстана
владимир путин
москва
казань
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ильсур метшин, госсовет татарстана, владимир путин, москва, казань, общество

Мэр оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" Казани

17:06 02.07.2020 (обновлено: 22:05 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Присвоение Казани звания Город трудовой доблести – это дань уважения трудовому подвигу старшего поколения и ещё один повод гордиться своим городом для молодёжи, заявил мэр Ильсур Метшин.
В четверг президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам, в том числе Казани, звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
"В тысячелетней истории нашего города появилась еще одна важная веха. Мы абсолютно справедливо воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых Казань стала вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы", - цитирует пресс-служба мэрии Казани слова Метшина.
По мнению градоначальника, это событие важно не только для людей старшего поколения, но и для молодежи, и детей – у них появился еще один повод для гордости за свой город. "Это так важно – понимать, в чем величие твоей малой родины, иметь примеры, на которые ты равняешься, и сверять свои дела и поступки с делами своих сверстников, которые ради общей цели работали наравне со взрослыми", - отметил мэр.
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Инициативу о присвоении Казани почетного звания Город трудовой доблести поддержали более 2,4 миллиона человек. Это не только жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и большинство жителей Татарстана, общественные организации Москвы, татарские культурные центры России и зарубежья. Инициативу о присвоении Казани этого звания единогласно поддержали депутаты госсовета Татарстана.
По данным мэрии Казани, в годы войны на предприятиях города производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. Были перестроены 139 предприятий города, ещё более 70 предприятий были эвакуированы в Казань из центральных и западных регионов страны. Предприятия легкой промышленности города выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии. На авиационных заводах города был выпущен каждый шестой боевой самолет. В Казани производились приборы управления артиллерийским зенитным огнем, приборы управления для судов Военно-морского флота, оптические приборы для ВВС и ВМФ, артиллерии и танков, порох к реактивным снарядам для секретной установки "Катюша". В 1941-1942 годах в городе функционировали 45 госпиталей.
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Республика ТатарстанИльсур МетшинГоссовет ТатарстанаВладимир ПутинМоскваКазаньОбщество
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