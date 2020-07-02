Мэр оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" Казани

КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Присвоение Присвоение Казани звания Город трудовой доблести – это дань уважения трудовому подвигу старшего поколения и ещё один повод гордиться своим городом для молодёжи, заявил мэр Ильсур Метшин

В четверг президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам, в том числе Казани, звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.

"В тысячелетней истории нашего города появилась еще одна важная веха. Мы абсолютно справедливо воздаем почести казанцам и тысячам людей, для которых Казань стала вторым домом в годы Великой Отечественной войны. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы", - цитирует пресс-служба мэрии Казани слова Метшина.

По мнению градоначальника, это событие важно не только для людей старшего поколения, но и для молодежи, и детей – у них появился еще один повод для гордости за свой город. "Это так важно – понимать, в чем величие твоей малой родины, иметь примеры, на которые ты равняешься, и сверять свои дела и поступки с делами своих сверстников, которые ради общей цели работали наравне со взрослыми", - отметил мэр.

Инициативу о присвоении Казани почетного звания Город трудовой доблести поддержали более 2,4 миллиона человек. Это не только жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и большинство жителей Татарстана, общественные организации Москвы , татарские культурные центры России и зарубежья. Инициативу о присвоении Казани этого звания единогласно поддержали депутаты госсовета Татарстана