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В Кабардино-Балкарии нашли тела двух сорвавшихся в реку на автомобиле
Спасатели в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии нашли сорвавшийся в реку автомобиль и тела двух из трех находившихся в нем людей, поиски еще одного –... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:03
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
происшествия
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эльбрусский район
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, происшествия

В Кабардино-Балкарии нашли тела двух сорвавшихся в реку на автомобиле

17:03 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Спасатели в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии нашли сорвавшийся в реку автомобиль и тела двух из трех находившихся в нем людей, поиски еще одного – подростка - продолжаются, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По информации регионального МВД, 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. По словам водителя, в машине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет. Их поиски велись во вторник и среду, они были возобновлены утром в четверг. В них участвуют около 200 сотрудников МЧС, полиции, администрации Эльбрусского района и волонтеров, а также 19 единиц техники.
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе вдоль прибрежной линии и реки Баксан
Вчера, 07:36
В КБР около 200 человек ищут упавших в реку на машине людей
"Спасатели обнаружили деформированный автомобиль в пойме реки Баксан примерно в 600 метрах от места падения. Он был поднят на берег, осуществлена деблокировка, в автомобиле обнаружено тело женщины и девушки. Поиски мальчика продолжаются", - говорится в сообщении.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрусский районПроисшествия
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