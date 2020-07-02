В Кабардино-Балкарии нашли тела двух сорвавшихся в реку на автомобиле

В КБР около 200 человек ищут упавших в реку на машине людей

В КБР около 200 человек ищут упавших в реку на машине людей

"Спасатели обнаружили деформированный автомобиль в пойме реки Баксан примерно в 600 метрах от места падения. Он был поднят на берег, осуществлена деблокировка, в автомобиле обнаружено тело женщины и девушки. Поиски мальчика продолжаются", - говорится в сообщении.