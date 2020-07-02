В Кабардино-Балкарии нашли тела двух сорвавшихся в реку на автомобиле

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Спасатели в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии нашли сорвавшийся в реку автомобиль и тела двух из трех находившихся в нем людей, поиски еще одного – подростка - продолжаются, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По информации регионального МВД, 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. По словам водителя, в машине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет. Их поиски велись во вторник и среду, они были возобновлены утром в четверг. В них участвуют около 200 сотрудников МЧС, полиции, администрации Эльбрусского района и волонтеров, а также 19 единиц техники.
"Спасатели обнаружили деформированный автомобиль в пойме реки Баксан примерно в 600 метрах от места падения. Он был поднят на берег, осуществлена деблокировка, в автомобиле обнаружено тело женщины и девушки. Поиски мальчика продолжаются", - говорится в сообщении.