Эксперт из Боснии и Герцеговины оценил дистанционное голосование в России

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Председатель Союза журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Даниел Симич, присутствовавший на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, отметил новшества в электронном голосовании и обеспечении безопасности процесса.

Эксперт также обратил внимание на масштабные противоэпидемиологические меры во время голосования. По его словам, иностранным гостям порой даже "казалось, что они находятся в больнице, а не на избирательном участке" из-за повсеместного использования масок и перчаток.