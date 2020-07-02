Эксперт из Боснии и Герцеговины оценил дистанционное голосование в России

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Председатель Союза журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Даниел Симич, присутствовавший на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, отметил новшества в электронном голосовании и обеспечении безопасности процесса.
"Что касается электронного голосования, подсчета бюллетеней и безопасности – это нечто новое для нас и для всего мира", - заявил Симич во время выступления иностранных экспертов в ЦИК России, транслировавшегося на сайте комиссии.
Эксперт также обратил внимание на масштабные противоэпидемиологические меры во время голосования. По его словам, иностранным гостям порой даже "казалось, что они находятся в больнице, а не на избирательном участке" из-за повсеместного использования масок и перчаток.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, принять участие в дистанционном волеизъявлении могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. По результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%. Иностранные депутаты, журналисты, учёные не могли стать общественными наблюдателями на этом голосовании, но были приглашены в качестве экспертов.