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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573806235.html
Эксперт из Боснии и Герцеговины оценил дистанционное голосование в России
Председатель Союза журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Даниел Симич, присутствовавший на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, отметил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:01
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, цик рф, москва, нижегородская область, в мире

Эксперт из Боснии и Герцеговины оценил дистанционное голосование в России

17:01 02.07.2020
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Председатель Союза журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Даниел Симич, присутствовавший на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, отметил новшества в электронном голосовании и обеспечении безопасности процесса.
"Что касается электронного голосования, подсчета бюллетеней и безопасности – это нечто новое для нас и для всего мира", - заявил Симич во время выступления иностранных экспертов в ЦИК России, транслировавшегося на сайте комиссии.
Эксперт также обратил внимание на масштабные противоэпидемиологические меры во время голосования. По его словам, иностранным гостям порой даже "казалось, что они находятся в больнице, а не на избирательном участке" из-за повсеместного использования масок и перчаток.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, принять участие в дистанционном волеизъявлении могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. По результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%. Иностранные депутаты, журналисты, учёные не могли стать общественными наблюдателями на этом голосовании, но были приглашены в качестве экспертов.
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Вчера, 16:09Голосование по поправкам в Конституцию
ОП передала в Госдуму материалы по попыткам повлиять на голосование
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФМоскваНижегородская областьВ мире
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