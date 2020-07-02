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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573806205.html
В Литве почти 80% россиян проголосовали за поправки в Конституцию
Почти 80% россиян, которые проживают или временно находятся в Литве, проголосовали за принятие поправок в Конституцию РФ, сообщил посол России в республике... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:01
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
литва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, литва, политика

В Литве почти 80% россиян проголосовали за поправки в Конституцию

17:01 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 80% россиян, которые проживают или временно находятся в Литве, проголосовали за принятие поправок в Конституцию РФ, сообщил посол России в республике Александр Удальцов.

"Голосование прошло нормально, без каких-либо инцидентов. Большинство проголосовавших граждан России – 79% – высказалось за одобрение поправок в Конституцию РФ", – сказал Удальцов порталу Baltnews.

По словам посла, в Литве проголосовал 1221 гражданин России, что является довольно хорошей явкой на участки, отмечает Baltnews.
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
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"Таким образом явка составила почти 9%. Думаю, это вполне приличный показатель с учетом, прежде всего, сохраняющегося в стране чрезвычайного положения в связи коронавирусной эпидемией, того факта, что это был рабочий день, а также отсутствия на данном голосовании возможности проголосовать в Литве электронным способом", – уточнил Удальцов.
Как пишет портал, при этом большинство россиян, прибывших в Вильнюс и Клайпеду для голосования, во время беседы выражали поддержку вносимым в Конституцию России изменениям.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЛитваПолитика
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