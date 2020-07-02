В Литве почти 80% россиян проголосовали за поправки в Конституцию

"Таким образом явка составила почти 9%. Думаю, это вполне приличный показатель с учетом, прежде всего, сохраняющегося в стране чрезвычайного положения в связи коронавирусной эпидемией, того факта, что это был рабочий день, а также отсутствия на данном голосовании возможности проголосовать в Литве электронным способом", – уточнил Удальцов.