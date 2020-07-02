В Литве почти 80% россиян проголосовали за поправки в Конституцию

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 80% россиян, которые проживают или временно находятся в Литве, проголосовали за принятие поправок в Конституцию РФ, сообщил посол России в республике Александр Удальцов.
"Голосование прошло нормально, без каких-либо инцидентов. Большинство проголосовавших граждан России – 79% – высказалось за одобрение поправок в Конституцию РФ", – сказал Удальцов порталу Baltnews.
По словам посла, в Литве проголосовал 1221 гражданин России, что является довольно хорошей явкой на участки, отмечает Baltnews.
"Таким образом явка составила почти 9%. Думаю, это вполне приличный показатель с учетом, прежде всего, сохраняющегося в стране чрезвычайного положения в связи коронавирусной эпидемией, того факта, что это был рабочий день, а также отсутствия на данном голосовании возможности проголосовать в Литве электронным способом", – уточнил Удальцов.
Как пишет портал, при этом большинство россиян, прибывших в Вильнюс и Клайпеду для голосования, во время беседы выражали поддержку вносимым в Конституцию России изменениям.