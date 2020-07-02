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Челябинская область
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Текслер оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" Челябинску
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что Челябинск и Магнитогорск по праву заслужили присвоение звания Город трудовой доблести, вклад жителей РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:06
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алексей текслер, т-34, александр бердников, владимир путин, челябинск, магнитогорск, челябинская область, общество

Текслер оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" Челябинску

17:00 02.07.2020 (обновлено: 22:06 02.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что Челябинск и Магнитогорск по праву заслужили присвоение звания Город трудовой доблести, вклад жителей региона, не отходивших от печей и станков заводов в годы Великой Отечественной войны, трудно переоценить.
Президент РФ Владимир Путин в четверг поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе этих городов – Челябинск и Магнитогорск. "На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания Город трудовой доблести сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона... Все необходимые документы подпишу в ближайшее время", - заявил Путин на заседании оргкомитета "Победа".
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"Горжусь, что наши города удостоились этого звания… И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести. Невозможно переоценить вклад южноуральцев, не отходивших от печей и станков тогда, когда это было жизненно необходимо всей стране. Их трудовой подвиг – тот самый фундамент, на котором стояла Победа нашего народа", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.
Он добавил, что "благодаря им мы сегодня живем под мирным небом".
По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, Магнитогорск внес значительный вклад в Победу страны над фашизмом. "Мы по праву гордимся подвигами наших отцов и дедов на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Благодарю всех, кто поддержал инициативу о присвоении нашему городу почетного звания "Город трудовой доблести" и принял активное участие в сборе подписей", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова Бердникова.
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Пресс-служба администрации Магнитогорска уточняет, что граждане могли выразить свое мнение в дни голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, а также путем интернет-голосования на сайте администрации города, на портале "Активный житель 74". В итоге в поддержку инициативы о присвоении городу звания было собрано более 322 тысяч подписей, а это 97% от числа тех, кто имел право выразить свое мнение, поясняется в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора региона, с 1941 по 1945 годы промышленность Челябинской области за считанные месяцы была переведена на военные рельсы. Регион, как и вся страна, жил под лозунгом: "Всё для фронта! Всё для Победы!", обеспечивая передовую боеприпасами, боевой техникой и всем необходимым. Так, на Южный Урал с начала войны было перевезено свыше 300 промышленных предприятий и построено 35 новых заводов.
Кроме того, по данным пресс-службы, челябинцам потребовалось всего 34 дня, чтобы наладить серийное производство легендарного Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны. За годы войны в Челябинске была выпущена пятая часть всех танков, легендарных "Катюш". Из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.
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Челябинская областьАлексей ТекслерТ-34Александр БердниковВладимир ПутинЧелябинскМагнитогорскЧелябинская областьОбщество
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