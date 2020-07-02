Текслер оценил присвоение звания "Город трудовой доблести" Челябинску

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что Челябинск Магнитогорск по праву заслужили присвоение звания Город трудовой доблести, вклад жителей региона, не отходивших от печей и станков заводов в годы Великой Отечественной войны, трудно переоценить.

Президент РФ Владимир Путин в четверг поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе этих городов – Челябинск и Магнитогорск. "На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания Город трудовой доблести сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона... Все необходимые документы подпишу в ближайшее время", - заявил Путин на заседании оргкомитета "Победа".

"Горжусь, что наши города удостоились этого звания… И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести. Невозможно переоценить вклад южноуральцев, не отходивших от печей и станков тогда, когда это было жизненно необходимо всей стране. Их трудовой подвиг – тот самый фундамент, на котором стояла Победа нашего народа", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.

Он добавил, что "благодаря им мы сегодня живем под мирным небом".

По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова , Магнитогорск внес значительный вклад в Победу страны над фашизмом. "Мы по праву гордимся подвигами наших отцов и дедов на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Благодарю всех, кто поддержал инициативу о присвоении нашему городу почетного звания "Город трудовой доблести" и принял активное участие в сборе подписей", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова Бердникова

Пресс-служба администрации Магнитогорска уточняет, что граждане могли выразить свое мнение в дни голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, а также путем интернет-голосования на сайте администрации города, на портале "Активный житель 74". В итоге в поддержку инициативы о присвоении городу звания было собрано более 322 тысяч подписей, а это 97% от числа тех, кто имел право выразить свое мнение, поясняется в сообщении.

По данным пресс-службы губернатора региона, с 1941 по 1945 годы промышленность Челябинской области за считанные месяцы была переведена на военные рельсы. Регион, как и вся страна, жил под лозунгом: "Всё для фронта! Всё для Победы!", обеспечивая передовую боеприпасами, боевой техникой и всем необходимым. Так, на Южный Урал с начала войны было перевезено свыше 300 промышленных предприятий и построено 35 новых заводов.