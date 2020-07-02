Глава ливийского парламента прибыл в Москву

БЕНГАЗИ, 2 июл – РИА Новости. Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех прибыл с визитом в Москву, заявил РИА Новости официальный представитель собрания Абдалла Бильхак.
"Председатель Палаты представителей Ливии Акила Салех прибыл в Москву", - заявил Бильхак.
По словам Бильхака, в поездке Салеха сопровождает глава МИД правительства на востоке страны.
Пресс-служба Совета Федерации ранее сообщила, что спикер СФ Валентина Матвиенко в пятницу встретится с Салехом.
Ранее вице-спикер парламента Ливии Ахмида Хома сообщил РИА Новости, что в ходе визита в РФ Салех намерен обсудить выдвинутую Египтом "Каирскую инициативу", результаты переговоров в Берлине по ливийскому урегулированию, а также инициативу, выдвинутую ранее самим Салехом, о прекращении огня и возобновлении политпроцесса.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.