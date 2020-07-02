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Глава ливийского парламента прибыл в Москву
Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех прибыл с визитом в Москву, заявил РИА Новости официальный представитель собрания РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:59
акиля салех
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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акиля салех, халифа хафтар, валентина матвиенко, ливия, оон, сша, в мире

Глава ливийского парламента прибыл в Москву

16:59 02.07.2020
2037
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Ливии Акила Салех
Председатель парламента Ливии Акила Салех
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель парламента Ливии Акила Салех. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 2 июл – РИА Новости. Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех прибыл с визитом в Москву, заявил РИА Новости официальный представитель собрания Абдалла Бильхак.
"Председатель Палаты представителей Ливии Акила Салех прибыл в Москву", - заявил Бильхак.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
1 июля, 03:40
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
По словам Бильхака, в поездке Салеха сопровождает глава МИД правительства на востоке страны.
Пресс-служба Совета Федерации ранее сообщила, что спикер СФ Валентина Матвиенко в пятницу встретится с Салехом.
Ранее вице-спикер парламента Ливии Ахмида Хома сообщил РИА Новости, что в ходе визита в РФ Салех намерен обсудить выдвинутую Египтом "Каирскую инициативу", результаты переговоров в Берлине по ливийскому урегулированию, а также инициативу, выдвинутую ранее самим Салехом, о прекращении огня и возобновлении политпроцесса.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Военные в Ливии
29 июня, 11:56
В Ливии оценили усилия России по урегулированию конфликта
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Бойцы, лояльные Правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
29 июня, 08:00
США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
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Акиля СалехХалифа ХафтарВалентина МатвиенкоЛивияООНСШАВ мире
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