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Число погибших при оползне в Мьянме увеличилось до 162 человек
Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 162... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:58
2020-07-02T16:58
мьянма
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мьянма, в мире
БАНГКОК, 2 июл – РИА Новости.
Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы
увеличилось до 162 человек, количество раненых – до 54 человек, сообщает департамент пожарной охраны, также исполняющий функции службы чрезвычайных ситуаций.
"К настоящему моменту обнаружены и извлечены 162 тела погибших. В общей сложности 54 человека доставлены в больницы. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении департамента в Facebook.
Ранее сообщалось, что в результате оползня, сошедшего утром в четверг, погибли 126 человек.
Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.
Администрация карьеров, в которых работает тяжелая техника, допускают к работе также и индивидуальных старателей, часто селящихся прямо на отвалах карьера, в которых они ищут камни, пропущенные техникой. При оползнях на отвалах карьеров чаще всего гибнут именно индивидуальные старатели.