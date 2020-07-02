Число погибших при оползне в Мьянме увеличилось до 162 человек

БАНГКОК, 2 июл – РИА Новости. Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 162 человек, количество раненых – до 54 человек, сообщает департамент пожарной охраны, также исполняющий функции службы чрезвычайных ситуаций.

"К настоящему моменту обнаружены и извлечены 162 тела погибших. В общей сложности 54 человека доставлены в больницы. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении департамента в Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате оползня, сошедшего утром в четверг, погибли 126 человек.

Оползни с катастрофическими последствиями нередко случаются на нефритовых карьерах в районе Пхакана, так как именно там сосредоточены основные мощности страны по добыче нефрита и жадеита, которые поставляются на рынки соседних стран, прежде всего Китая.