https://ria.ru/20200702/1573806030.html
В Москве-реке нашли тело младенца
В Москве-реке, близ моста Лужники, нашли тело новорожденного мальчика, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:58
2020-07-02T18:21
юлия иванова
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200524/1571923671.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152869/98/1528699856_0:178:3012:1872_1400x0_80_0_0_11309b6fc0c6fc314868c1bd7120074f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, москва, происшествия