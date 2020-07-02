Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573806030.html
В Москве-реке нашли тело младенца
В Москве-реке, близ моста Лужники, нашли тело новорожденного мальчика, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:21
юлия иванова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152869/98/1528699856_0:178:3012:1872_1400x0_80_0_0_11309b6fc0c6fc314868c1bd7120074f.jpg
https://ria.ru/20200524/1571923671.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152869/98/1528699856_0:178:3012:1872_1400x0_80_0_0_11309b6fc0c6fc314868c1bd7120074f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152869/98/1528699856_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_3c66425adaaaad821416938d0dca3d11.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152869/98/1528699856_482:0:2530:2048_1400x0_80_0_0_954a2776d4dc2d7ea86318c91ba75d66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, москва, происшествия

В Москве-реке нашли тело младенца

16:58 02.07.2020 (обновлено: 18:21 02.07.2020)
6168
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве-реке, близ моста Лужники, нашли тело новорожденного мальчика, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают родителей младенца.
Автомобиль Следственного комитета РФ
24 мая, 19:36
В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке
3554512717
Обсудить 2
Юлия ИвановаМоскваПроисшествия
Рекомендуем
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
СМИ: диспетчеры нарушили регламент при разведении самолетов над Ростовом
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Путин объяснил, почему некоторые россияне проголосовали против поправок
Видеокадры инцидента в Красногорске: на голову четырёхлетней девочке упала бутылка
В Красногорске завели дело после инцидента с упавшей на девочку бутылкой
Певица Надежда Бабкина
Надежда Бабкина рассказала о странности, увиденной при выходе из комы
Маленький ребенок
В Самаре отстранили от работы воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Пожар в здании на Тверской улице в Москве
Крупный пожар в центре Москвы
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Грустный мальчик сидит на лестнице
В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Писатель Борис Дубровин
Умер поэт Борис Дубровин
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появятся новые функции
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
Лента новостейМолния