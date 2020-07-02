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В Русском союзе Латвии оценили попытки Риги запретить российские каналы
Власти Латвии, запрещая вещание в стране телеканалов RT, пытаются бороться с угрозой, которую сами себе и придумали, и эти попытки выглядят "жалкими", сказал... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:56
телеканал rt
медиавойны
латвия
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латвия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
телеканал rt, медиавойны, латвия

В Русском союзе Латвии оценили попытки Риги запретить российские каналы

16:52 02.07.2020 (обновлено: 16:56 02.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
РИГА, 2 июл – РИА Новости. Власти Латвии, запрещая вещание в стране телеканалов RT, пытаются бороться с угрозой, которую сами себе и придумали, и эти попытки выглядят "жалкими", сказал РИА Новости экс-депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Латвийский регулятор, запретивший во вторник вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
1 июля, 22:53
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
"По мне, так это комичный способ ликвидировать придуманную самими латвийскими чиновниками опасность. Сами придумали - сами с ней борются. Согласно принятому накануне расовому закону (президента Латвии Эгилса - ред.) Левитса для ТВ, в основном пакете латвийских кабельных сетей не менее 80% должны составлять каналы, изначально созданные на языках ЕС и ЕЗС. Президент и законодатели не скрывали, что это делается для того, чтобы изгнать большинство русскоязычных программ из латвийских сетей. Какой-то продвинутый чиновник уже после принятия закона вспомнил, что Россия создает телевизионный контент не только на русском, но и на английском и других языках. Значит, теоретически "злобная рука российской пропаганды" может дотянуться до беззащитного латвийского телезрителя, используя в том числе "расово правильные" языки. А значит, надо отдельно запретить российские каналы, вещающие не на русском", - сказал Митрофанов.
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 15:51Медиавойны
В МИД прокомментировали запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
По его мнению, эти попытки властей Латвии выглядят "жалко".
"Почему эта возня выглядит жалкой? Смешно представить, что, потеряв телеканал на русском, пенсионеры массово переключатся на российское же ТВ, но на английском. Вывод: очередной латвийский запрет на российские СМИ носит в основном символический характер и необходим для поддержания негативного отношения к России, о которой на Западе начинают забывать по причине пандемии, погромов и прочих безобразий 2020 года", - сказал Митрофанов.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Телеканал RTМедиавойныЛатвия
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