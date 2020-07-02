В Русском союзе Латвии оценили попытки Риги запретить российские каналы

Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.

"Почему эта возня выглядит жалкой? Смешно представить, что, потеряв телеканал на русском, пенсионеры массово переключатся на российское же ТВ, но на английском. Вывод: очередной латвийский запрет на российские СМИ носит в основном символический характер и необходим для поддержания негативного отношения к России, о которой на Западе начинают забывать по причине пандемии, погромов и прочих безобразий 2020 года", - сказал Митрофанов.