Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится до конца года

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Масштабная реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится до конца 2020 года, что позволит обеспечить электричеством новую станцию метро и более 1 миллиона квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В результате реконструкции мощность подстанции увеличится на почти на шестьдесят процентов за счет замены двух трансформаторов. Вместо трансформаторов мощностью по 63 МВА установят новые, по 100 МВА каждый, один из них уже смонтирован и введен в работу", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что это позволит создать запас мощности для присоединения новых потребителей и поддержать активное развитие инфраструктуры района Гольяново и Восточного административного округа в целом. В частности дополнительные мощности будут востребованы при строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии метро и более 1 миллиона квадратных метров жилья, в том числе многоквартирных домов, возводимых в рамках реализации программы реновации жилого фонда в Москве.
Сообщается, что в настоящее время энергетики завершили первый этап реконструкции подстанции и приступили ко второму. "На подстанции установлено новейшее электрооборудование преимущественно отечественного производства: трансформаторы - Тольяттинского завода, выключатели произведены в Самаре. Оборудование надежное, современное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Уточняется, что подстанция "Гольяново" обеспечивает централизованное электроснабжение промышленных предприятий, жилых зданий и социальных объектов, в том числе Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, городской поликлиники №191, родильного дома №20, станции метро "Щелковская", ОАО "Московский экспериментальный завод №1", ОАО "Московский завод измерительной аппаратуры" и других.