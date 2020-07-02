Реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится до конца года

"В результате реконструкции мощность подстанции увеличится на почти на шестьдесят процентов за счет замены двух трансформаторов. Вместо трансформаторов мощностью по 63 МВА установят новые, по 100 МВА каждый, один из них уже смонтирован и введен в работу", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.