ЕР обсудит план по изменению законов в связи с поправками в Конституцию

"Мы сейчас готовим очень серьезное мероприятие по этому поводу. Это будет публичное обсуждение плана законопроектной работы, с этим связанное. Оно будет на следующей неделе. "Единая Россия" его проведет. Там будут обсуждены основные направления этой работы", - сказал Исаев.