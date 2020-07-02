ЕР обсудит план по изменению законов в связи с поправками в Конституцию

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Единая Россия" на следующей неделе обсудит план законопроектной работы по внесению изменений в законодательство, необходимых после принятия поправок в конституцию, сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что для реализации новых положений конституции потребуется принять порядка 80-90 законов.
"Мы сейчас готовим очень серьезное мероприятие по этому поводу. Это будет публичное обсуждение плана законопроектной работы, с этим связанное. Оно будет на следующей неделе. "Единая Россия" его проведет. Там будут обсуждены основные направления этой работы", - сказал Исаев.
Согласно представленным в четверг утром в информцентре ЦИК данным после обработки 100% протоколов, за принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.