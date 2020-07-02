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Власти прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Информация о том, что два самолета едва не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону, является серьезным преувеличением, заявил РИА Новости представитель ФГУП... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:49
emirates
airbus a320
boeing 777
госкорпорация по организации воздушного движения в рф
москва
осло
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
emirates, airbus a320, boeing 777, госкорпорация по организации воздушного движения в рф, москва, осло, ростов-на-дону, происшествия

Власти прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону

16:49 02.07.2020
671
© FlightAwareГрафик сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
© FlightAware
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Информация о том, что два самолета едва не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону, является серьезным преувеличением, заявил РИА Новости представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" (ГК по ОрВД).
В четверг в Telegram-каналах появилась информация о том, что в небе над Ростовом якобы едва не столкнулись Airbus A320, вылетавший в Москву, и Boeing-777, следовавший из Осло в Дубаи.
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В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
В Госкорпорация по ОрВД уточнили, что в последние дни авиаинцидентов в районе Ростова-на-Дону зафиксировано не было. Однако, по их данным, три недели назад во время пролета самолета Вoeing-777-300ER авиакомпании Emirates в 300 километрах от Ростова-на-Дону на высоте 11300 метров произошло срабатывание системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) по встречному Airbus 320-214 авиакомпании Сибирь, выполнявшему набор высоты.
"Утверждать, что в данном случае два воздушных судна едва не столкнулись, – серьезное преувеличение. В авиации бортовые и наземные системы предупреждения опасных сближений используются именно для того, чтобы не допускать столкновений", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что периодически имеют место и ложные срабатывания. "В данном случае расхождение самолетов прошло благополучно и на безопасном расстоянии", - уточнил представитель предприятия.
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EmiratesAirbus A320Boeing 777Госкорпорация по организации воздушного движения в РФМоскваОслоРостов-на-ДонуПроисшествия
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