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Бабарико и его сына обвинили в уклонении от уплаты налогов
Претенденту в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение по трем статья Уголовного кодекса республики: в уклонении от уплаты налогов,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:39
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Бабарико и его сына обвинили в уклонении от уплаты налогов

16:47 02.07.2020 (обновлено: 17:39 02.07.2020)
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© Фото : БелгазпромбанкПредседатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
© Фото : Белгазпромбанк
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Претенденту в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение по трем статья Уголовного кодекса республики: в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взяток, а сыну политика Эдуарду предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, следует из данных Минского городского суда, которые распространил штаб Бабарико.
В четверг в Мингорсуде рассматривались жалобы адвокатов отца и сына Бабарико на задержание, избрание к ним меры пресечения. Там же была вывешена информация о предъявленных обвинениях.
Виктор Бабарико
1 июля, 22:15
В Белоруссии задержали помощника Бабарико
Как следует из нее, Бабарико-старшему предъявлено обвинение по части 2 статьи 235 УК республики (легализация средств, полученных преступным путем), части 2 статьи 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и части 2 статьи 431 УК (дача взятки повторно либо в крупном размере), его сыну Эдуарду – по части 2 статьи 243 УК.
В соответствии с Уголовным кодексом, по части 2 статьи 235 в Белоруссии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности; по части 2 статьи 243 - штраф или лишение права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или арест со штрафом, или ограничение свободы на срок до трех лет со штрафом, или лишение свободы на тот же срок со штрафом; по части 2 статьи 431 - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении почти 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ, оперативное сопровождение расследования осуществляет департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи адвокатами и следствием не разглашались.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
29 июня, 16:24
В штабе Бабарико сообщили об изъятии десяти картин Белгазпромбанка
15830227
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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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