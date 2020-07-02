Бабарико и его сына обвинили в уклонении от уплаты налогов

В соответствии с Уголовным кодексом, по части 2 статьи 235 в Белоруссии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности; по части 2 статьи 243 - штраф или лишение права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или арест со штрафом, или ограничение свободы на срок до трех лет со штрафом, или лишение свободы на тот же срок со штрафом; по части 2 статьи 431 - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.