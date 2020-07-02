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Азаров прокомментировал присвоение Самаре "Города трудовой доблести"
Присвоение Самаре звания Город трудовой доблести – это огромная честь не только для столицы региона, но и для всей Самарской области, заявил глава региона... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:06
владимир путин
дмитрий азаров
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общество
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владимир путин, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

Азаров прокомментировал присвоение Самаре "Города трудовой доблести"

16:45 02.07.2020 (обновлено: 22:06 02.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 2 июл - РИА Новости. Присвоение Самаре звания Город трудовой доблести – это огромная честь не только для столицы региона, но и для всей Самарской области, заявил глава региона Дмитрий Азаров.
В четверг президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам, в том числе Самаре, звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
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"Получение Самарой статуса Город трудовой доблести в соответствии с решением президента страны Владимира Путина, российского оргкомитета "Победа" – это огромная честь не только для столицы региона, но и для всей Самарской области", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
Азаров напомнил, что Самара, которая в годы войны называлась Куйбышевом, внесла огромный вклад в Великую Победу. "Сегодня нет такой семьи, в которой бы не чтили своих героев – тех, кто ушел на фронт или остался ковать Победу здесь, у заводских станков. Сотни тысяч наших земляков, среди которых немало женщин, стариков, детей и подростков, день и ночь работали в цехах, лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику и продовольствие", - отметил глава региона.
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Вчера, 15:24
Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам
Он подчеркнул, что Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 тысяч человек награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". "Присвоение Самаре почетного статуса Город трудовой доблести будет, безусловно, способствовать сохранению исторической памяти для новых поколений граждан", - считает Азаров.
По его словам, в поддержку инициативы о присвоении Самаре почетного звания высказались более 714 тысяч человек. "Особенно переживали наши ветераны, труженики тыла, дети войны. Для них это – не только знак уважения. Это оценка главного дела их жизни – вклада в Великую Победу. Тем более важно, что решение принято в Год памяти и славы, юбилейный для всей нашей страны", - добавил губернатор.
Азаров поблагодарил Путина от жителей Самарской области за принятое решение и поздравил всех с присвоением Самаре почетного звания.
Казань
8 июня, 15:42Республика Татарстан
Казани могут присвоить звание "Город трудовой доблести"
200002
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Владимир ПутинДмитрий АзаровСамараСамарская областьОбщество
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