Новые данные о насилии над детьми в монастыре на Урале передали в епархию

"Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В епархию продолжают поступать все новые свидетельства", - говорится в сообщении.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении. Сейчас Сергий находится под церковным судом.