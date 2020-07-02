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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200702/1573804845.html
Новые данные о насилии над детьми в монастыре на Урале передали в епархию
Новые свидетельства о ненадлежащем обращении с воспитанниками Среднеуральского женского монастыря начали поступать в епархию, все они изучаются, сообщили... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:44
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
алексей миняйло
новости - религия и мировоззрение
ксения собчак
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РИА Новости
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), алексей миняйло, новости - религия и мировоззрение, ксения собчак

Новые данные о насилии над детьми в монастыре на Урале передали в епархию

16:44 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Новые свидетельства о ненадлежащем обращении с воспитанниками Среднеуральского женского монастыря начали поступать в епархию, все они изучаются, сообщили журналистам в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы собирать материал для своего расследования об избиении в нем детей, а также о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса. Позже Собчак заявила, что на съемочную группу напали. В Екатеринбургской епархии РИА Новости заявили, что изучают сообщения о насилии над детьми в 2009-2010 годах.
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"Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В епархию продолжают поступать все новые свидетельства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе просят бывших воспитанников, считающих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания, обратиться к представителю епархии - руководителю отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерею Максиму Миняйло.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
18 июня, 14:52Религия и мировоззрение
Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении. Сейчас Сергий находится под церковным судом.
Кроме того, на Романова заведено административное дело. Его рассмотрят 7 июля.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
18 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Что происходит в "захваченном" скандальным схиигуменом Сергием монастыре
300544
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Алексей МиняйлоНовости - Религия и мировоззрениеКсения Собчак
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