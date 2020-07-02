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Вологодская область
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Нацпроекты на Вологодчине будут профинансированы без сокращений
Мероприятия по реализации национальных проектов на территории Вологодской области будут профинансированы в полном объеме несмотря на ухудшение экономической... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:40
вологодская область
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
экономика

Нацпроекты на Вологодчине будут профинансированы без сокращений

16:40 02.07.2020
30
© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 2 июл – РИА Новости. Мероприятия по реализации национальных проектов на территории Вологодской области будут профинансированы в полном объеме несмотря на ухудшение экономической ситуации в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Несмотря на ухудшение экономической ситуации, наличия рисков по исполнению доходной части регионального бюджета, финансирование мероприятий национальных проектов обеспечено в объемах, определенных при принятии областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Сокращение в текущем году не планируется", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента финансов региона Валентину Артамонову.
Вологодская область участвует в 11 из 12 национальных проектах и в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, за счет чего проходит реконструкция аэропорта в Великом Устюге.
"Общий объем средств на трехлетний период составляет 46 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 22,7 миллиардов, за счет средств областного бюджета – 23,3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год объем расходов на финансовое обеспечение реализации мероприятий национальных проектов составляет 15 миллиардов рублей, в том числе 6,2 миллиарда рублей - средства областного бюджета", - проинформировала главный финансист области.
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По данным пресс-службы, в этом году начнется строительство около десятка новых социальных объектов, еще несколько будут сданы в эксплуатацию, будут оснащены современным оборудованием ряд школ, техникумов, а также медицинские учреждения. Также начнется строительство новых и реконструкция существующих систем водоснабжения, продолжится ремонт более 315 километров автомобильных дорог.
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