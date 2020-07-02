Нацпроекты на Вологодчине будут профинансированы без сокращений

"Несмотря на ухудшение экономической ситуации, наличия рисков по исполнению доходной части регионального бюджета, финансирование мероприятий национальных проектов обеспечено в объемах, определенных при принятии областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Сокращение в текущем году не планируется", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента финансов региона Валентину Артамонову.

"Общий объем средств на трехлетний период составляет 46 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 22,7 миллиардов, за счет средств областного бюджета – 23,3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год объем расходов на финансовое обеспечение реализации мероприятий национальных проектов составляет 15 миллиардов рублей, в том числе 6,2 миллиарда рублей - средства областного бюджета", - проинформировала главный финансист области.

По данным пресс-службы, в этом году начнется строительство около десятка новых социальных объектов, еще несколько будут сданы в эксплуатацию, будут оснащены современным оборудованием ряд школ, техникумов, а также медицинские учреждения. Также начнется строительство новых и реконструкция существующих систем водоснабжения, продолжится ремонт более 315 километров автомобильных дорог.