https://ria.ru/20200702/1573804648.html
В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о замедлении темпов роста безработицы в России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:40
2020-07-02T16:52
россия
антон котяков
экономика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, антон котяков, экономика
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Глава Минтруда Антон Котяков
заявил о замедлении темпов роста безработицы в России.
"В марте уровень безработицы в Российской Федерации
составлял 4,7%, в мае этот показатель вырос до 6,1%, и уже сегодня темпы роста безработицы замедляются", - сказал он на глобальном саммите МОТ "COVID-19 и сфера труда".
По его словам, чтобы добиться такого невысокого роста безработицы, был предпринят ряд неотложных мер: выделены субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей, что позволило сохранить коллективы. Также был организован пакет мер кредитной поддержки.
Ограничительные меры ускорили процесс автоматизации, значительный рывок произошел в цифровизации государственных услуг, серьезный импульс получило развитие дистанционного образования, отметил Котяков.
"Нам всем еще предстоит длинный путь к возвращению сферы труда к докризисному уровню, но сотрудничество в рамках Международной организации труда позволит сделать эту работу более эффективной", - добавил министр.