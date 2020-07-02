В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России

По его словам, чтобы добиться такого невысокого роста безработицы, был предпринят ряд неотложных мер: выделены субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей, что позволило сохранить коллективы. Также был организован пакет мер кредитной поддержки.

"Нам всем еще предстоит длинный путь к возвращению сферы труда к докризисному уровню, но сотрудничество в рамках Международной организации труда позволит сделать эту работу более эффективной", - добавил министр.