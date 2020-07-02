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В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о замедлении темпов роста безработицы в России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:52
россия
антон котяков
экономика
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РИА Новости
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60
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60
россия, антон котяков, экономика

В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России

16:40 02.07.2020 (обновлено: 16:52 02.07.2020)
249
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил о замедлении темпов роста безработицы в России.
"В марте уровень безработицы в Российской Федерации составлял 4,7%, в мае этот показатель вырос до 6,1%, и уже сегодня темпы роста безработицы замедляются", - сказал он на глобальном саммите МОТ "COVID-19 и сфера труда".
По его словам, чтобы добиться такого невысокого роста безработицы, был предпринят ряд неотложных мер: выделены субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей, что позволило сохранить коллективы. Также был организован пакет мер кредитной поддержки.
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Ограничительные меры ускорили процесс автоматизации, значительный рывок произошел в цифровизации государственных услуг, серьезный импульс получило развитие дистанционного образования, отметил Котяков.
"Нам всем еще предстоит длинный путь к возвращению сферы труда к докризисному уровню, но сотрудничество в рамках Международной организации труда позволит сделать эту работу более эффективной", - добавил министр.
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РоссияАнтон КотяковЭкономика
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