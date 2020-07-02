Обладателя титула Мистер Испания задержали за убийство отца

МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Обладатель титула Мистер Обладатель титула Мистер Испания был задержан за убийство своего отца, сообщили РИА Новости в Высшем суде Мадрида

Двадцатипятилетний Висенте Эрнандес Родригес, выигравший премию Mister España Pacific World в 2017 году, набросился на отца во время семейной ссоры.

Как сообщает издание elespanol.com, причиной произошедшего стал нервный срыв молодого человека. Полиция не исключает версию, что он пытался покончить жизнь самоубийством, а отец хотел его остановить.

"Я хочу прояснить, что произошедшее было несчастным случаем, инцидентом из-за любви. Оба любили друг друга безумно, и мой отец хотел предотвратить то, что он никогда не смог бы перенести – потерять своего сына", - приводит издание письмо сестры задержанного, оказавшееся в его распоряжении.

Когда полиция прибыла на место, она застала молодого человека в нижнем белье и в крови. Он утверждал, что в его отца "вселился демон" и поэтому тот "пытался на него напасть".

После задержания молодого человека отправили в больницу, где дали седативные препараты, медики провели его психическое освидетельствование. В настоящее время он находится в психиатрическом отделении больницы под полицейским наблюдением, сообщил РИА Новости представитель Высшего суда Мадрида.

В Мадрид Висенте приехал вместе с отцом из Мурсии, где они живут, для участия в кастинге. По данным elespanol.com, у молодого человека наблюдаются психические проблемы с 2016 года, ему поставлен диагноз биполярное расстройство.

Выиграв конкурс Mister España Pacific World, он отправился представлять страну на мировом конкурсе, однако не выиграл его. На обратном пути из Перу в самолете у него произошел нервный срыв – он кричал "Я Бог" и пытался покончить жизнь самоубийством. В Испании его доставили в больницу.