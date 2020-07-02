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Обладателя титула Мистер Испания задержали за убийство отца
Обладатель титула Мистер Испания был задержан за убийство своего отца, сообщили РИА Новости в Высшем суде Мадрида. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:55
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мадрид (город), перу, испания, в мире

Обладателя титула Мистер Испания задержали за убийство отца

16:37 02.07.2020 (обновлено: 16:55 02.07.2020)
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© Фото : Miss & Mister España Pacific World Висенте Эрнандес Родригес
Висенте Эрнандес Родригес
© Фото : Miss & Mister España Pacific World
МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Обладатель титула Мистер Испания был задержан за убийство своего отца, сообщили РИА Новости в Высшем суде Мадрида.
Двадцатипятилетний Висенте Эрнандес Родригес, выигравший премию Mister España Pacific World в 2017 году, набросился на отца во время семейной ссоры.
Как сообщает издание elespanol.com, причиной произошедшего стал нервный срыв молодого человека. Полиция не исключает версию, что он пытался покончить жизнь самоубийством, а отец хотел его остановить.
"Я хочу прояснить, что произошедшее было несчастным случаем, инцидентом из-за любви. Оба любили друг друга безумно, и мой отец хотел предотвратить то, что он никогда не смог бы перенести – потерять своего сына", - приводит издание письмо сестры задержанного, оказавшееся в его распоряжении.
Когда полиция прибыла на место, она застала молодого человека в нижнем белье и в крови. Он утверждал, что в его отца "вселился демон" и поэтому тот "пытался на него напасть".
После задержания молодого человека отправили в больницу, где дали седативные препараты, медики провели его психическое освидетельствование. В настоящее время он находится в психиатрическом отделении больницы под полицейским наблюдением, сообщил РИА Новости представитель Высшего суда Мадрида.
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В Мадрид Висенте приехал вместе с отцом из Мурсии, где они живут, для участия в кастинге. По данным elespanol.com, у молодого человека наблюдаются психические проблемы с 2016 года, ему поставлен диагноз биполярное расстройство.
Выиграв конкурс Mister España Pacific World, он отправился представлять страну на мировом конкурсе, однако не выиграл его. На обратном пути из Перу в самолете у него произошел нервный срыв – он кричал "Я Бог" и пытался покончить жизнь самоубийством. В Испании его доставили в больницу.
В письме его сестра-близнец называет Висенте "лучшим человеком, которого она знала в жизни". "Я пишу это сквозь слезы, поскольку мне кажется несправедливым, что люди навешивают ярлыки, придумывают, судят и говорят чудовищные вещи о моем брате, в то время как никто, кроме моей семьи, не знает правду", - говорится в письме.
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