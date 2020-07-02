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В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики разместили бронетехнику в двух подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:33
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
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РИА Новости
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353
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

В ЛНР заявили о бронетехнике силовиков у линии соприкосновения в Донбассе

16:33 02.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в двух подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в подконтрольном Киеву поселке Новозвановка.
"ВСУ продолжают размещать военную технику и вооружение в населенных пунктах, подвергая опасности мирных жителей", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах Станица Луганская и Крымское у линии соприкосновения.
"Данную информацию подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ", - добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
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