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Лукашевич обвинил Францию в нагнетании враждебности вокруг RT и Sputnik
Официальные лица Франции нагнетают атмосферу враждебности вокруг RT и Sputnik, при этом апеллируя к не нашедшим подтверждения слухам, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:32
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Лукашевич обвинил Францию в нагнетании враждебности вокруг RT и Sputnik

16:32 02.07.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Официальные лица Франции нагнетают атмосферу враждебности вокруг RT и Sputnik, при этом апеллируя к не нашедшим подтверждения слухам, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, положение телеканала RT и агентства Sputnik во Франции остается крайне тяжелым. Журналисты телеканала, несмотря на наличие пресс-карт и лицензии на профессиональную деятельность, по-прежнему лишены допуска в Елисейский дворец и другие правительственные учреждения, отметил Лукашевич.
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"Кроме того, официальные лица Франции продолжают нагнетать атмосферу враждебности вокруг этих СМИ, зачастую призывая общественность бойкотировать их. При этом французский официоз апеллирует исключительно к слухам, которые, кстати, так и не нашли ни одного подтверждения за все время существования названных ресурсов", - заявил российский дипломат на постсовете ОБСЕ.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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