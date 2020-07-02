Лукашевич обвинил Францию в нагнетании враждебности вокруг RT и Sputnik

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Официальные лица Франции нагнетают атмосферу враждебности вокруг RT и Sputnik, при этом апеллируя к не нашедшим подтверждения слухам, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Кроме того, официальные лица Франции продолжают нагнетать атмосферу враждебности вокруг этих СМИ, зачастую призывая общественность бойкотировать их. При этом французский официоз апеллирует исключительно к слухам, которые, кстати, так и не нашли ни одного подтверждения за все время существования названных ресурсов", - заявил российский дипломат на постсовете ОБСЕ.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.