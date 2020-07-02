Лукашевич обвинил Францию в нагнетании враждебности вокруг RT и Sputnik

"Кроме того, официальные лица Франции продолжают нагнетать атмосферу враждебности вокруг этих СМИ, зачастую призывая общественность бойкотировать их. При этом французский официоз апеллирует исключительно к слухам, которые, кстати, так и не нашли ни одного подтверждения за все время существования названных ресурсов", - заявил российский дипломат на постсовете ОБСЕ.