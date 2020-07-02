В Подмосковье сотрудники детских садов будут проходить тесты на COVID-19

"Минимум 10% всех воспитателей будут проводить тестирование раз в две недели", - сказала Каклюгина на пресс-конференции, посвященной открытию детских садов в Подмосковье после вынужденного перерыва из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.