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В Подмосковье сотрудники детских садов будут проходить тесты на COVID-19
Сотрудники детсадов Подмосковья, которые откроются в понедельник, будут регулярно проходить тестирование на коронавирус, сообщила министр образования региона... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:29
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В Подмосковье сотрудники детских садов будут проходить тесты на COVID-19

16:28 02.07.2020 (обновлено: 16:29 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники детсадов Подмосковья, которые откроются в понедельник, будут регулярно проходить тестирование на коронавирус, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 6 июля в регионе откроются все детские сады.
"Минимум 10% всех воспитателей будут проводить тестирование раз в две недели", - сказала Каклюгина на пресс-конференции, посвященной открытию детских садов в Подмосковье после вынужденного перерыва из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.
Она отметила, что тестирование будет проводиться за счет бюджета Московской области. Обязательное тестирование детей на COVID-19 не предусмотрено.
"Всего у нас откроется 2 тысячи детских садов", - заключила Каклюгина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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