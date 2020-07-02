Появилось новое видео пожара в доме в центре Москвы

На кадрах видны пожарные и автомобили экстренных служб. Из окон здания идет дым.

Движение в районе пожара перекрыли.

Ранее стало известно о возгорании на втором этаже дома по адресу Тверская, 24. Здание находилось на реконструкции. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, ему присвоили четвертый номер сложности.