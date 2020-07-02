https://ria.ru/20200702/1573803623.html
Появилось новое видео пожара в доме в центре Москвы
Телеканал РЕН ТВ опубликовал новое видео с места пожара в старинном доме на Тверской улице в центре Москвы. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:40
2020-07-02T18:05
пожар на тверской улице в москве
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573808618_79:0:1835:988_1400x0_80_0_0_edeb6518d9a5d9f2bc713fd2cc183e95.png
https://ria.ru/20200702/1573794440.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573808618_79:0:1835:988_1400x0_80_0_0_edeb6518d9a5d9f2bc713fd2cc183e95.png
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573808618_299:0:1616:988_1400x0_80_0_0_ef7d293d9deb60e77b16494171e921f1.png
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573808618_463:0:1451:988_1400x0_80_0_0_cc308e8df015ad04201a4037645b33c1.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар на тверской улице в москве, москва, происшествия