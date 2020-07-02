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Появилось новое видео пожара в доме в центре Москвы
Телеканал РЕН ТВ опубликовал новое видео с места пожара в старинном доме на Тверской улице в центре Москвы. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:05
пожар на тверской улице в москве
москва
происшествия
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РИА Новости
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пожар на тверской улице в москве, москва, происшествия

Появилось новое видео пожара в доме в центре Москвы

17:40 02.07.2020 (обновлено: 18:05 02.07.2020)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал новое видео с места пожара в старинном доме на Тверской улице в центре Москвы.
На кадрах видны пожарные и автомобили экстренных служб. Из окон здания идет дым.
Движение в районе пожара перекрыли.
Ранее стало известно о возгорании на втором этаже дома по адресу Тверская, 24. Здание находилось на реконструкции. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, ему присвоили четвертый номер сложности.
Возгорание уже ликвидировали. Борьбу с огнем вели 188 человек, погибших и пострадавших нет.
Видео с места пожара в историческом центре Москвы
Вчера, 14:38
Опубликовано видео пожара в старинном доме в центре Москвы
2021714
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Пожар на Тверской улице в МосквеМоскваПроисшествия
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