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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Эстонии почти 90% россиян проголосовали за поправки в Конституцию
Почти 90% проживающих в Эстонии граждан России проголосовали за поправки в Конституцию РФ, сообщило в четверг посольство России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:23
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, конституция рф, эстония, в мире

В Эстонии почти 90% россиян проголосовали за поправки в Конституцию

16:23 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкФлажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости. Почти 90% проживающих в Эстонии граждан России проголосовали за поправки в Конституцию РФ, сообщило в четверг посольство России.
"Голосование проходило на двух участках в Таллине и Нарве. В итоге всего в Эстонии проголосовали 7526 граждан России, проживающих или находящихся в стране: из них за принятие поправок высказались 6747 человек (89,65%), против – 733 (9,74%), недействительными признаны 46 бюллетеней", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Посольство выразило глубокую признательность всем тем, кто несмотря на имевшие место в эти дни неблагоприятные факторы, обусловленные как непогодой, так и связанными с пандемией коронавируса рисками для здоровья, в ходе голосования в Таллине и Нарве поддержал внесенные поправки, обеспечив придание им высших конституционных гарантий.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФЭстонияВ мире
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