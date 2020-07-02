В Эстонии почти 90% россиян проголосовали за поправки в Конституцию

Посольство выразило глубокую признательность всем тем, кто несмотря на имевшие место в эти дни неблагоприятные факторы, обусловленные как непогодой, так и связанными с пандемией коронавируса рисками для здоровья, в ходе голосования в Таллине и Нарве поддержал внесенные поправки, обеспечив придание им высших конституционных гарантий.