https://ria.ru/20200702/1573803565.html
В Эстонии почти 90% россиян проголосовали за поправки в Конституцию
Почти 90% проживающих в Эстонии граждан России проголосовали за поправки в Конституцию РФ, сообщило в четверг посольство России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:23
2020-07-02T16:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
эстония
в мире
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573443429_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_60f8748ab5deab3a8a480b6451453197.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, эстония, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл - РИА Новости.
Почти 90% проживающих в Эстонии
граждан России проголосовали за поправки в Конституцию РФ, сообщило в четверг посольство России.
"Голосование проходило на двух участках в Таллине
и Нарве
. В итоге всего в Эстонии проголосовали 7526 граждан России, проживающих или находящихся в стране: из них за принятие поправок высказались 6747 человек (89,65%), против – 733 (9,74%), недействительными признаны 46 бюллетеней", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook
.
Посольство выразило глубокую признательность всем тем, кто несмотря на имевшие место в эти дни неблагоприятные факторы, обусловленные как непогодой, так и связанными с пандемией коронавируса рисками для здоровья, в ходе голосования в Таллине и Нарве поддержал внесенные поправки, обеспечив придание им высших конституционных гарантий.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.