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Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:23
су-30мки
министерство обороны индии
миг-29
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индия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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су-30мки, министерство обороны индии, миг-29, китай, индия, в мире

Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России

16:23 02.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРепетиция пролёта военной авиации в Калининграде
Репетиция пролёта военной авиации в Калининграде
© РИА Новости / Михаил Голенков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ. В то время как закупка и модернизация МиГ-29 из России, по оценкам, обойдется в 74,1 миллиарда рупий (984 миллиона долларов), Су-30 МКИ будет закуплен у Hindustan Aeronautics Limited по ориентировочной стоимости в 107,3 миллиарда рупий (1,42 миллиарда долларов)", - говорится в заявлении.
Всего в ходе заседания совет по оборонным закупкам одобрил модернизацию вооружения армии Индии на сумму приблизительно в 389 миллиардов рупий (5,1 миллиарда долларов).
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"Большое количество этих проектов стало возможным благодаря передаче технологии Организацией оборонных исследований и разработок местной промышленности. К ним относятся боеприпасы (для реактивной системы залпового огня) "Пинака", модернизация вооружения БМП и радиоприемники с программным обеспечением для индийской армии, системы крылатых ракет дальнего действия и ракеты "Астра" для ВМС и ВВС Индии", - отмечается в заявлении минобороны.
В середине индийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Индия также планирует закупить у России 33 новых истребителя, а именно, 21 Миг-29 и 12 Су-30МКИ. Также индийские СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленный источник, что покупка самолетов не связана с инцидентом на линии фактического контроля с Китаем в Ладакхе, где при столкновении военных двух стран погибли 20 индийских солдат.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
1 июня 2019, 12:26
В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
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Су-30МКИМинистерство обороны ИндииМиГ-29КитайИндияВ мире
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