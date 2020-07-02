Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ. В то время как закупка и модернизация МиГ-29 из России, по оценкам, обойдется в 74,1 миллиарда рупий (984 миллиона долларов), Су-30 МКИ будет закуплен у Hindustan Aeronautics Limited по ориентировочной стоимости в 107,3 миллиарда рупий (1,42 миллиарда долларов)", - говорится в заявлении.