Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573803301.html
Медведев рассказал о росте стартапов "Сколково"
Портфель инновационного центра "Сколково" включает в себя более 2 тысяч стартапов, они демонстрируют уверенный рост, в прошлом году выручка увеличилась на 45% и РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:20
дмитрий медведев
сколково
фонд "сколково"
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:271:3008:1963_1400x0_80_0_0_7d5175d76b34fa2dd9e8a8efd730e861.jpg
https://ria.ru/20200702/1573791598.html
https://realty.ria.ru/20200630/1573687412.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:271:3008:1963_1400x0_80_0_0_7d5175d76b34fa2dd9e8a8efd730e861.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4b8e13bdac8f06f25606b78e3c1e774e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_f29c112a360c0779f234fb22a92f0b60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, сколково, фонд "сколково", технологии

Медведев рассказал о росте стартапов "Сколково"

16:20 02.07.2020
469
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портфель инновационного центра "Сколково" включает в себя более 2 тысяч стартапов, они демонстрируют уверенный рост, в прошлом году выручка увеличилась на 45% и составила 100 миллиардов рублей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
"В портфеле нашего инновационного центра более 2 тысяч стартапов, это большое число уже, которые демонстрируют весьма уверенные цифры роста. В прошлом году выручка превысила 100 миллиардов рублей, увеличилась приблизительно на 45%", - сообщил Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".
Дмитрий Медведев во время интервью
Вчера, 13:56Распространение нового коронавируса
Медведев: "Сколково" имеет успешные решения для периода пандемии
Он отметил, что некоторые компании достигли ещё более высоких результатов. "Что там скрывать: финансовые результаты действительно неплохие", - добавил глава попечительского совета.
Он также поблагодарил те компании, которые в условиях пандемии COVID-19 приняли активное участие в борьбе с распространением инфекции и ее последствиями.
"Но успехи компаний, которые занимались этими вопросами, связанными с пандемией, конечно, не отменяют достижений тех стартапов, которые занимались и занимаются другими видами деятельности. Это тоже очень важное, безусловно, направление, несмотря на то, что сейчас ресурсы государства в значительной степени брошены на борьбу с пандемией... Для государства важно поддерживать результативность всех проектов, которые в настоящий момент подготовлены", - подчеркнул Медведев.
Дрон в небе
30 июня, 15:10Строим просто: сокращение админбарьеров в строительстве
Дроны в медкластере Сколково помогут внедрению BIM-технологий
Одна из задач, по его словам, - помочь сделать более качественной и удобной работу самого инновационного центра "Сколково" и компаний-резидентов, а также помочь продвижению их продуктов на отечественный и международный рынки.
4310014
Обсудить 2
Дмитрий МедведевСколковоФонд "Сколково"Технологии
Рекомендуем
Российские рубли
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента
Беспилотный летательный аппарат Сокол-200
Создатели "угрожающей" Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА
Дмитрий Медведев
Медведев оценил возможность введения платежей через распознавание лиц
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
В Москве стартовала фотовыставка о предприятиях-героях периода пандемии
Репетиция пролёта военной авиации в Калининграде
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд
Золотые слитки
Лондонский суд лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД призвал международные организации оценить запрет вещания RT в Латвии
Город Евпатория
В Евпатории депутата горсовета с помощницей обвинили в вымогательстве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот
Висенте Эрнандес Родригес
Обладателя титула Мистер Испания задержали за убийство отца
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
В Минтрансе рассказали о поддержке предприятий транспорта
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
Лента новостейМолния