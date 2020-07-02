Медведев рассказал о росте стартапов "Сколково"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Портфель инновационного центра "Дмитрий Медведев. Портфель инновационного центра " Сколково " включает в себя более 2 тысяч стартапов, они демонстрируют уверенный рост, в прошлом году выручка увеличилась на 45% и составила 100 миллиардов рублей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково"

"В портфеле нашего инновационного центра более 2 тысяч стартапов, это большое число уже, которые демонстрируют весьма уверенные цифры роста. В прошлом году выручка превысила 100 миллиардов рублей, увеличилась приблизительно на 45%", - сообщил Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".

Он отметил, что некоторые компании достигли ещё более высоких результатов. "Что там скрывать: финансовые результаты действительно неплохие", - добавил глава попечительского совета.

Он также поблагодарил те компании, которые в условиях пандемии COVID-19 приняли активное участие в борьбе с распространением инфекции и ее последствиями.

"Но успехи компаний, которые занимались этими вопросами, связанными с пандемией, конечно, не отменяют достижений тех стартапов, которые занимались и занимаются другими видами деятельности. Это тоже очень важное, безусловно, направление, несмотря на то, что сейчас ресурсы государства в значительной степени брошены на борьбу с пандемией... Для государства важно поддерживать результативность всех проектов, которые в настоящий момент подготовлены", - подчеркнул Медведев.