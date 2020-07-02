https://ria.ru/20200702/1573803301.html
Медведев рассказал о росте стартапов "Сколково"
Портфель инновационного центра "Сколково" включает в себя более 2 тысяч стартапов, они демонстрируют уверенный рост, в прошлом году выручка увеличилась на 45% и РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:20
2020-07-02T16:20
дмитрий медведев
сколково
фонд "сколково"
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/156254/13/1562541311_0:271:3008:1963_1400x0_80_0_0_7d5175d76b34fa2dd9e8a8efd730e861.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, сколково, фонд "сколково", технологии
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Портфель инновационного центра "Сколково
" включает в себя более 2 тысяч стартапов, они демонстрируют уверенный рост, в прошлом году выручка увеличилась на 45% и составила 100 миллиардов рублей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев
.
"В портфеле нашего инновационного центра более 2 тысяч стартапов, это большое число уже, которые демонстрируют весьма уверенные цифры роста. В прошлом году выручка превысила 100 миллиардов рублей, увеличилась приблизительно на 45%", - сообщил Медведев на встрече с руководителями стартапов инновационного центра "Сколково".
Он отметил, что некоторые компании достигли ещё более высоких результатов. "Что там скрывать: финансовые результаты действительно неплохие", - добавил глава попечительского совета.
Он также поблагодарил те компании, которые в условиях пандемии COVID-19 приняли активное участие в борьбе с распространением инфекции и ее последствиями.
"Но успехи компаний, которые занимались этими вопросами, связанными с пандемией, конечно, не отменяют достижений тех стартапов, которые занимались и занимаются другими видами деятельности. Это тоже очень важное, безусловно, направление, несмотря на то, что сейчас ресурсы государства в значительной степени брошены на борьбу с пандемией... Для государства важно поддерживать результативность всех проектов, которые в настоящий момент подготовлены", - подчеркнул Медведев.
Одна из задач, по его словам, - помочь сделать более качественной и удобной работу самого инновационного центра "Сколково" и компаний-резидентов, а также помочь продвижению их продуктов на отечественный и международный рынки.