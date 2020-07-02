Путин поблагодарил граждаг после голосования по поправкам к Конституции

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин обратился к россиянам после завершения голосования по поправкам в Конституцию

"Спасибо вам большое за поддержку и доверие", — сказал он на заседании оргкомитета "Победа".

Президент подчеркнул, что политическая система современной России находится в стадии становления, так как после распада Советского Союза прошло совсем немного времени.

"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку", — подчеркнул он.

Для укрепления страны, по его мнению, необходима внутренняя стабильность.

Российское же руководство на всех уровнях должно сделать все возможное, чтобы оправдать доверие проголосовавших за поправки жителей страны, заключил Путин.