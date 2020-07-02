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В МИД оценили ситуацию вокруг оружейного эмбарго ООН против Ирана
Вопрос о продлении оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана неконструктивен с точки зрения перспектив по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:17
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мария захарова
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД оценили ситуацию вокруг оружейного эмбарго ООН против Ирана

16:17 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вопрос о продлении оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана неконструктивен с точки зрения перспектив по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продвигаемый Вашингтоном в Совбезе проект резолюции о бессрочном оружейном эмбарго в отношении Ирана представляет собой набор рестриктивных мер в русле американской политики максимального давления на Тегеран и затрагивает круг вопросов, не имеющих ничего общего с урегулированием ситуации вокруг иранской ядерной программы. Мы считаем постановку вопроса о введении каких-либо дополнительных рестрикций в отношении Ирана не только неоправданной, но и контрпродуктивной с точки зрения перспектив сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - сказала она на брифинге в четверг.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Тегеран, Иран
Вчера, 13:08
Иран учитывает все варианты развития ситуации с оружейным эмбарго
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мария ЗахароваСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ООНВашингтон (город)СШАВ мире
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