Медведев оценил возможность введения платежей через распознавание лиц

Медведев спросил, как может быть обеспечена точность таких операций. "Задам такой, может, немножко детский вопрос, но задам, тем не менее: если придут два близнеца, для того чтобы совершить сделку с использованием технологии распознавания лиц, можно быть уверенным, что будет правильный результат?" - поинтересовался он.