Медведев оценил возможность введения платежей через распознавание лиц

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бесконтактные платежи с использованием технологии распознавания лиц точно возможны при не очень больших суммах, например, на заправке или в метро, считает зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
В четверг он провел по видеосвязи встречу с руководителями стартапов "Сколково". Основатель компании "ВижнЛабс", которая занимается созданием продуктов в области распознавания лиц и объектов, рассказал о новом решении, которое позволяет совершать покупки и проводить транзакции бесконтактным способом, посредством идентификации лица.
Медведев спросил, как может быть обеспечена точность таких операций. "Задам такой, может, немножко детский вопрос, но задам, тем не менее: если придут два близнеца, для того чтобы совершить сделку с использованием технологии распознавания лиц, можно быть уверенным, что будет правильный результат?" - поинтересовался он.
Разработчик в ответ отметил, что эта технология уже с 2013 года превышает возможности распознавания даже специально обученным человеком. Он сообщил, что сейчас вероятность ошибки - примерно один случай на 10 миллионов попыток.
"То есть вы считаете, что сейчас уже уровень развития этой технологии, в том числе в вашей компании, таков, что можно смело ее внедрять в платежи?" - уточнил Медведев. Представитель "ВижнЛабс" подтвердил, отметив, что компания проработала это с рядом инвесторов, в числе которых "Сбербанк".
"Наверное, в тех случаях, когда платежи не являются очень объемными по сумме, допустим какие-то стандартные платежи, это точно возможно, - на бензоколонке или в метро... Я не разговаривал на эту тему со "Сбербанком", но, видимо, здесь модель понятная", - отметил Медведев.