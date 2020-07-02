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Медведев оценил возможность введения платежей через распознавание лиц
Бесконтактные платежи с использованием технологии распознавания лиц точно возможны при не очень больших суммах, например, на заправке или в метро, считает... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:48
дмитрий медведев
сбербанк россии
сколково
фонд "сколково"
экономика
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353
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дмитрий медведев, сбербанк россии, сколково, фонд "сколково", экономика

Медведев оценил возможность введения платежей через распознавание лиц

16:17 02.07.2020 (обновлено: 16:48 02.07.2020)
2778
© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бесконтактные платежи с использованием технологии распознавания лиц точно возможны при не очень больших суммах, например, на заправке или в метро, считает зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
В четверг он провел по видеосвязи встречу с руководителями стартапов "Сколково". Основатель компании "ВижнЛабс", которая занимается созданием продуктов в области распознавания лиц и объектов, рассказал о новом решении, которое позволяет совершать покупки и проводить транзакции бесконтактным способом, посредством идентификации лица.
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Медведев спросил, как может быть обеспечена точность таких операций. "Задам такой, может, немножко детский вопрос, но задам, тем не менее: если придут два близнеца, для того чтобы совершить сделку с использованием технологии распознавания лиц, можно быть уверенным, что будет правильный результат?" - поинтересовался он.
Разработчик в ответ отметил, что эта технология уже с 2013 года превышает возможности распознавания даже специально обученным человеком. Он сообщил, что сейчас вероятность ошибки - примерно один случай на 10 миллионов попыток.
"То есть вы считаете, что сейчас уже уровень развития этой технологии, в том числе в вашей компании, таков, что можно смело ее внедрять в платежи?" - уточнил Медведев. Представитель "ВижнЛабс" подтвердил, отметив, что компания проработала это с рядом инвесторов, в числе которых "Сбербанк".
"Наверное, в тех случаях, когда платежи не являются очень объемными по сумме, допустим какие-то стандартные платежи, это точно возможно, - на бензоколонке или в метро... Я не разговаривал на эту тему со "Сбербанком", но, видимо, здесь модель понятная", - отметил Медведев.
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Дмитрий МедведевСбербанк РоссииСколковоФонд "Сколково"Экономика
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