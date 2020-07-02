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Захарова прокомментировала обвинения против президента Косово
Выдвижение обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи продемонстрировало несостоятельность косовской государственности,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:16
освободительная армия косово
мария захарова
хашим тачи
рамуш харадинай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
косово
приштина
в мире
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353
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освободительная армия косово, мария захарова, хашим тачи, рамуш харадинай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), косово, приштина, в мире

Захарова прокомментировала обвинения против президента Косово

16:16 02.07.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Выдвижение обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи продемонстрировало несостоятельность косовской государственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее 24 июня специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах.
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"Принятые решения в очередной раз наглядно продемонстрировали несостоятельность косовской так называемой государственности. Я хотела бы обратить внимание, что в тягчайших преступлениях обвиняются фигуранты, многие годы возглавляющие властные институты в Приштине. Именно эти уголовные элементы непосредственно организовали в 2008 году одностороннее провозглашение косовской независимости, нелигитимность которой вполне очевидна и имеет международно-правовую базу", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
"Убеждены, что все лица, замешанные в совершении злодеяний, должны предстать перед лицом правосудия и понести заслуженное наказание, независимо от занимаемых должностей", - отметила она.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
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В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но ранее ни одного обвинения выдвинуто не было.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Освободительная армия КосовоМария ЗахароваХашим ТачиРамуш ХарадинайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КосовоПриштинаВ мире
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