Минздрав направил специалистов в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ помогают в борьбе с коронавирусом иностранным государствам, группа специалистов из федерального медицинского центра направлена в Киргизию для помощи местным медикам, сообщила пресс-служба министерства.
"Специалисты Минздрава России оказывают содействие в организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией не только регионам внутри страны, но и иностранным государствам, в которых наблюдаются вспышки COVID-19. Группа медицинских работников НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России во главе с исполняющим обязанности директора центра Еленой Голуховой по поручению правительства Российской Федерации направляется вместе со специалистами Роспотребнадзора в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов", - говорится в сообщении.
По данным на 2 июля, общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 6 261, умерли 66 человек, выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов. В среду сообщалось, что в Киргизии выявили за сутки рекордные 439 случаев COVID-19, скончались пять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.