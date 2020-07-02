Минздрав направил специалистов в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19

По данным на 2 июля, общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 6 261, умерли 66 человек, выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов. В среду сообщалось, что в Киргизии выявили за сутки рекордные 439 случаев COVID-19, скончались пять человек.