Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573802826.html
Минздрав направил специалистов в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
Специалисты Минздрава РФ помогают в борьбе с коронавирусом иностранным государствам, группа специалистов из федерального медицинского центра направлена в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена голухова
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:122:2400:1472_1400x0_80_0_0_9a4a155939dd594086eebbc378275adb.jpg
россия
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:122:2400:1472_1400x0_80_0_0_9a4a155939dd594086eebbc378275adb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_267:0:2400:1600_1400x0_80_0_0_9e24007bf416ebd3672e893524ff6c2c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_746:0:2346:1600_1400x0_80_0_0_ec5907d644dbb17b09a613bfca878c63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена голухова, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киргизия, общество

Минздрав направил специалистов в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19

16:16 02.07.2020
358
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ помогают в борьбе с коронавирусом иностранным государствам, группа специалистов из федерального медицинского центра направлена в Киргизию для помощи местным медикам, сообщила пресс-служба министерства.
"Специалисты Минздрава России оказывают содействие в организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией не только регионам внутри страны, но и иностранным государствам, в которых наблюдаются вспышки COVID-19. Группа медицинских работников НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России во главе с исполняющим обязанности директора центра Еленой Голуховой по поручению правительства Российской Федерации направляется вместе со специалистами Роспотребнадзора в Киргизскую Республику для оказания организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультирования наиболее тяжелых пациентов", - говорится в сообщении.
По данным на 2 июля, общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 6 261, умерли 66 человек, выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов. В среду сообщалось, что в Киргизии выявили за сутки рекордные 439 случаев COVID-19, скончались пять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
401100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена ГолуховаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиргизияОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко встретится с главой парламента Ливии
Беспилотный летательный аппарат Сокол-200
Создатели "угрожающей" Крымскому мосту ракеты спроектируют новый БПЛА
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области
Медведев рассказал о росте стартапов "Сколково"
Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
Украина намерена использовать американские комплексы Javelin в Донбассе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Делегация Роспотребнадзора поможет Киргизии в борьбе с коронавирусом
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
ОП передала в Госдуму материалы по попыткам повлиять на голосование
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме разработали пять проектов по противодействию нарушениям в СМИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД призвал международные организации оценить запрет вещания RT в Латвии
Город Евпатория
В Евпатории депутата горсовета с помощницей обвинили в вымогательстве
Дмитрий Медведев
Медведев оценил возможность введения платежей через распознавание лиц
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Сирия запросила у России лекарства для борьбы с коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО безопасность в Европе
Город Саратов
Жители поддержали присвоение Саратову звания Город трудовой доблести
Василий Пискарев
Глава комиссии Госдумы прокомментировал фейки о голосовании по поправкам
Магазин часов в Санкт-Петербурге
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
Лента новостейМолния