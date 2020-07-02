https://ria.ru/20200702/1573802387.html
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
По предварительным данным, более 65 процентов жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против — 34 процента, сообщил РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:13
2020-07-02T23:44
андрей бочаров
дмитрий булгаков
госдума рф
волгоградская область
общество
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров, дмитрий булгаков, госдума рф, волгоградская область, общество