Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Регион перешел на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении 22 апреля опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское.