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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
По предварительным данным, более 65 процентов жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против — 34 процента, сообщил РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:44
андрей бочаров
дмитрий булгаков
госдума рф
волгоградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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андрей бочаров, дмитрий булгаков, госдума рф, волгоградская область, общество

Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

16:13 02.07.2020 (обновлено: 23:44 02.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкМагазин часов в Санкт-Петербурге
Магазин часов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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ВОЛГОГРАД, 2 июл — РИА Новости. По предварительным данным, более 65 процентов жителей Волгоградской области высказались за переход с местного на московское время, против — 34 процента, сообщил депутат областной думы Сергей Булгаков.
Ранее в Волгоградской области вместе с голосованием по Конституции проходил опрос жителей о переходе на московское время. Как рассказал губернатор области Андрей Бочаров, в опросе приняли участие 74 процента избирателей.
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Булгаков заявлял, что депутаты намерены обратиться с законодательной инициативой в Госдуму, если жители поддержат переход на московское время.
Волгоградская облдума рассмотрит результаты опроса, как только они станут окончательными.
Регион перешел на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении 22 апреля опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское.
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