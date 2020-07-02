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МИД призвал международные организации оценить запрет вещания RT в Латвии
РФ призывает международные организации оценить, насколько решение Риги о запрете вещания RT соответствует политическим обязательствам Латвии, заявила... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:13
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353
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телеканал rt, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, вильнюс, таллин, в мире

МИД призвал международные организации оценить запрет вещания RT в Латвии

16:13 02.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. РФ призывает международные организации оценить, насколько решение Риги о запрете вещания RT соответствует политическим обязательствам Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что это далеко не первый шаг со стороны Латвии по зачистке информационного пространства в стране, где более 40% населения предпочитают получать информацию именно на русском языке.
"Мы неоднократно привлекали внимание международных организаций, правозащитников к сложившейся в Латвии неприемлемой ситуации с глубокой дискриминацией русскоязычных жителей этого государства и попытками грубо вытеснить русских язык из информационного пространства страны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Вновь призываем профильные международные структуры подвергнуть решение официальной Риги тщательной юридической экспертизе на предмет соответствия политическим и правовым обязательствам Латвии по обеспечению свободы слова и выражению мнений, а также свободного доступа к информации", - подчеркнула она.
Sputnik France
Вчера, 16:11
Лукашевич рассказал о тяжелой ситуации вокруг RT и Sputnik во Франции
Латвийский регулятор, запретивший во вторник вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
1 июля, 22:53
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
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МедиавойныТелеканал RTЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвияВильнюсТаллинВ мире
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