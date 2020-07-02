В Евпатории депутата горсовета с помощницей обвинили в вымогательстве

По версии следствия, депутат и его помощница публично в декабре 2019 года распространяли дискредитирующую информацию о деятельности коммерческой организации, осуществляющей благоустройство пляжа. В январе 2020 года помощница депутата предложила предпринимателю прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащих сведений за вознаграждение в 1 миллион рублей, пишет СК.