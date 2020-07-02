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В Евпатории депутата горсовета с помощницей обвинили в вымогательстве
Депутат Евпаторийского горсовета и его помощница предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:10
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
евпатория
происшествия
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), республика крым, евпатория, происшествия

В Евпатории депутата горсовета с помощницей обвинили в вымогательстве

16:10 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакГород Евпатория
Город Евпатория
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Город Евпатория. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутат Евпаторийского горсовета и его помощница предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, депутат и его помощница публично в декабре 2019 года распространяли дискредитирующую информацию о деятельности коммерческой организации, осуществляющей благоустройство пляжа. В январе 2020 года помощница депутата предложила предпринимателю прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащих сведений за вознаграждение в 1 миллион рублей, пишет СК.
Депутат и помощница были задержаны 26 февраля оперативными сотрудниками управления регионального ФСБ, решение о возбуждении дела принимал лично и.о. руководителя главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
"В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Депутату была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его помощнице суд избрал меру в виде подписки о невыезде.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика КрымЕвпаторияПроисшествия
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