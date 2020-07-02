В Госдуме разработали пять проектов по противодействию нарушениям в СМИ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ разработала пять законопроектов по совершенствованию законодательства в части работы СМИ, направленные на противодействие вовлечению молодежи в потребление наркотиков и блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм, часть из них будет внесена в Госдуму уже на следующей неделе, сообщил журналистам глава комиссии и председатель комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее Пискарев сообщал, что комиссия разработала законопроекты об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов, а также о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы до 15 лет за вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, в том числе оборот наркотиков. Также комиссия предлагает ввести ответственность за участие в деятельности неправительственных организаций, запрещенных в России и за рубежом.
"На сегодня комиссией подготовлено пять законопроектов, которые мы внесем, часть из них - уже на следующей неделе. Это законопроекты, связанные, во-первых, с противодействием распространению информации о наркотиках в средствах массовой информации и интернете. Вы знаете, эта проблема остается актуальной на сегодня. Многие СМИ не брезгуют тем, чтобы использовать свои страницы, свои ресурсы для вовлечения молодежи в наркопотребление", - сказал Пискарев.
Также, по его словам, речь идет о законопроекте, которым предлагается блокировать сайты, которые оправдывают экстремизм. "Вы знаете эти все, на мой взгляд, недопустимые вещи, когда фашистских преступников причисляли (как участников) Бессмертного полка. Это просто надругательство над нашей памятью. Поэтому есть такая инициатива. Она поможет исключить такие факты впредь", - сказал Пискарев.