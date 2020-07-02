В Госдуме разработали пять проектов по противодействию нарушениям в СМИ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ разработала пять законопроектов по совершенствованию законодательства в части работы СМИ, направленные на противодействие вовлечению молодежи в потребление наркотиков и блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм, часть из них будет внесена в Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ разработала пять законопроектов по совершенствованию законодательства в части работы СМИ, направленные на противодействие вовлечению молодежи в потребление наркотиков и блокировку сайтов, оправдывающих экстремизм, часть из них будет внесена в Госдуму уже на следующей неделе, сообщил журналистам глава комиссии и председатель комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Ранее Пискарев сообщал, что комиссия разработала законопроекты об уголовном наказании за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов, а также о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы до 15 лет за вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, в том числе оборот наркотиков. Также комиссия предлагает ввести ответственность за участие в деятельности неправительственных организаций, запрещенных в России и за рубежом.

"На сегодня комиссией подготовлено пять законопроектов, которые мы внесем, часть из них - уже на следующей неделе. Это законопроекты, связанные, во-первых, с противодействием распространению информации о наркотиках в средствах массовой информации и интернете. Вы знаете, эта проблема остается актуальной на сегодня. Многие СМИ не брезгуют тем, чтобы использовать свои страницы, свои ресурсы для вовлечения молодежи в наркопотребление", - сказал Пискарев.