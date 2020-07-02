ОП передала в Госдуму материалы по попыткам повлиять на голосование

"У нас прошла встреча с руководителем комиссии Общественной палаты, в ходе которой, в частности, Малевичем Александром Александровичем были переданы нам обширные папки с документами по взбросам в СМИ в электронное пространство фейковых новостей, касающиеся голосования по поправкам в конституцию", - сказал депутат журналистам.

"Вот мы получили еще дополнительные материалы, которые мы намерены обсудить на комиссии, которую я возглавляю, по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела России, куда мы тоже пригласим Александра Александровича с тем, чтобы он рассказал о своей работе", - добавил Пискарев.