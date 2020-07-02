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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573801988.html
ОП передала в Госдуму материалы по попыткам повлиять на голосование
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич передал в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ факты о фейковых публикациях,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:09
голосование по поправкам в конституцию
александр малькевич
василий пискарев
госдума рф
политика
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РИА Новости
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353
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александр малькевич, василий пискарев, госдума рф, политика

ОП передала в Госдуму материалы по попыткам повлиять на голосование

16:09 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич передал в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ факты о фейковых публикациях, направленных на то, чтобы повлиять на голосование по поправкам в Конституцию РФ, им уделят внимание на одном из заседаний комиссии, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
"У нас прошла встреча с руководителем комиссии Общественной палаты, в ходе которой, в частности, Малевичем Александром Александровичем были переданы нам обширные папки с документами по взбросам в СМИ в электронное пространство фейковых новостей, касающиеся голосования по поправкам в конституцию", - сказал депутат журналистам.
Пискарев напомнил, что часть подобных материалов, которые собрала комиссия, уже переданы в Генпрокуратуру.
"Вот мы получили еще дополнительные материалы, которые мы намерены обсудить на комиссии, которую я возглавляю, по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела России, куда мы тоже пригласим Александра Александровича с тем, чтобы он рассказал о своей работе", - добавил Пискарев.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр МалькевичВасилий ПискаревГосдума РФПолитика
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