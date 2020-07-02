Вице-спикер Госдумы оценил организацию голосования по Конституции

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Качество организации голосования по Конституции РФ заставило самых убежденных скептиков признать, что оно было проведено на высоком уровне, заявил РИА Новости вице-спикер Петр Толстой. Качество организации голосования по Конституции РФ заставило самых убежденных скептиков признать, что оно было проведено на высоком уровне, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы

"Качество организации голосования заставило даже самых убежденных скептиков признать, что оно было проведено на самом высоком уровне, что подтверждают и российские, и иностранные наблюдатели. Так что легитимность прошедшего голосования ни у кого не может вызывать сомнений, а его результаты – это позиция большей части населения России, это мандат доверия президенту Владимиру Путину на дальнейшее укрепление страны – нравится это кому-то или нет", - сказал Толстой.

Он отметил, что итоги всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ подтверждают запрос общества на те изменения, которые были предложены в текст Основного закона.

"Каждый человек мог найти для себя то, что важно именно для него и его семьи, ради чего он принял принципиальное решение отдать свой голос в поддержку поправок", - добавил он.

В ближайшее время, по словам Толстого, депутатскому корпусу предстоит огромная работа, так как необходимо разработать и принять свыше 70 законопроектов, которые приведут действующее законодательство в соответствие с новым текстом Конституции.

"Прежде всего, это касается мер социальной поддержки населения, индексаций пенсий и социальных пособий. Всё это теперь должно быть закреплено в законе", - отметил он.