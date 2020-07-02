Нюша рассказала, как ее муж отреагировал на дуэт с Егором Кридом

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) в беседе с Лаурой Джугелия рассказала о том, как ее муж Игорь Сивов отнесся к сотрудничеству с рэпером Егором Кридом (в апреле исполнители, которых в 2014-2016 годах связывали романтические отношения, выпустили совместный трек "Mr. & Mrs. Smith"). Видео интервью было опубликовано на YouTube-канале Peopletalk TV.
"Игорь – взрослый и уверенный в себе мужчина, у которого сейчас так же, как и у меня, происходит серьезный личностный рост. Мы вместе идем в одном направлении. Он понимает, что до нашей встречи, у него была жизнь до меня, а у меня была жизнь до него. У всех есть бывшие. Давайте честно", – объяснила Нюша.
Певица считает, что современные люди готовы к тому, чтобы "абсолютно по-другому" смотреть на то, какие отношения когда-то были у их партнеров. Ведущая Лаура Джугелия к этим словам Нюши добавила, что уровень самообладания и уверенности в себе у Игоря Сивова "очень высокий".
11 апреля, 01:42КультураЕгор Крид представил альбом "58"
"Егор – симпатичный и привлекательный парень. Вы планируете вместе записывать песню. Вместе проводите время на студии, потом должны снимать клип", – уточнила Джугелия.
"Игорь приезжал один раз на студию", – подчеркнула Нюша.
Певица рассказала, что ее супруг не был полностью вовлечен в музыкальный процесс. Нюша заранее объяснила Игорю Сивову смысл этой работы с Егором Кридом: "мы же делаем это не просто так – у нас есть конкретный посыл (в песне "Mr. & Mrs. Smith" исполнители рассказывают, что после расставания не нужно враждовать – лучше по-человечески договориться. – Прим.ред.)".
"Безусловно, это для любого человека небольшое испытание, а для кого-то и большое. Вопрос, как к такой ситуации подойти. Когда я встретила Игоря, он понимал, что я – артист, у меня есть свои правила по жизни, у него свои. Но мы не просто так встретились. Мы относимся друг к другу с большим уважением", – рассказала она.
Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов поженились в 2017 году. В 2018 году у пары родилась дочь, которую супруги назвали необычным именем Симба.