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Нюша рассказала, как ее муж отреагировал на дуэт с Егором Кридом
Певица Нюша (Анна Шурочкина) в беседе с Лаурой Джугелия рассказала о том, как ее муж Игорь Сивов отнесся к сотрудничеству с рэпером Егором Кридом (в апреле... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, егор крид, нюша шурочкина (анна шурочкина)

Нюша рассказала, как ее муж отреагировал на дуэт с Егором Кридом

19:18 02.07.2020
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Певица Нюша (Анна Шурочкина) в беседе с Лаурой Джугелия рассказала о том, как ее муж Игорь Сивов отнесся к сотрудничеству с рэпером Егором Кридом (в апреле исполнители, которых в 2014-2016 годах связывали романтические отношения, выпустили совместный трек "Mr. & Mrs. Smith"). Видео интервью было опубликовано на YouTube-канале Peopletalk TV.

"Игорь – взрослый и уверенный в себе мужчина, у которого сейчас так же, как и у меня, происходит серьезный личностный рост. Мы вместе идем в одном направлении. Он понимает, что до нашей встречи, у него была жизнь до меня, а у меня была жизнь до него. У всех есть бывшие. Давайте честно", – объяснила Нюша.

Певица считает, что современные люди готовы к тому, чтобы "абсолютно по-другому" смотреть на то, какие отношения когда-то были у их партнеров. Ведущая Лаура Джугелия к этим словам Нюши добавила, что уровень самообладания и уверенности в себе у Игоря Сивова "очень высокий".
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"Егор – симпатичный и привлекательный парень. Вы планируете вместе записывать песню. Вместе проводите время на студии, потом должны снимать клип", – уточнила Джугелия.

"Игорь приезжал один раз на студию", – подчеркнула Нюша.

Певица рассказала, что ее супруг не был полностью вовлечен в музыкальный процесс. Нюша заранее объяснила Игорю Сивову смысл этой работы с Егором Кридом: "мы же делаем это не просто так – у нас есть конкретный посыл (в песне "Mr. & Mrs. Smith" исполнители рассказывают, что после расставания не нужно враждовать – лучше по-человечески договориться. – Прим.ред.)".
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"Безусловно, это для любого человека небольшое испытание, а для кого-то и большое. Вопрос, как к такой ситуации подойти. Когда я встретила Игоря, он понимал, что я – артист, у меня есть свои правила по жизни, у него свои. Но мы не просто так встретились. Мы относимся друг к другу с большим уважением", – рассказала она.

Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов поженились в 2017 году. В 2018 году у пары родилась дочь, которую супруги назвали необычным именем Симба.
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЕгор КридНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)
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