Нюша рассказала, как ее муж отреагировал на дуэт с Егором Кридом

"Игорь – взрослый и уверенный в себе мужчина, у которого сейчас так же, как и у меня, происходит серьезный личностный рост. Мы вместе идем в одном направлении. Он понимает, что до нашей встречи, у него была жизнь до меня, а у меня была жизнь до него. У всех есть бывшие. Давайте честно", – объяснила Нюша.