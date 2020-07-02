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В Курской области осудили виновника гибели трех человек в пожаре в доме
Суд приговорил к трем годам и трем месяцам в колонии-поселении виновника пожара в частном доме в Курской области, где в огне погибли трое детей, сообщила в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, происшествия

В Курской области осудили виновника гибели трех человек в пожаре в доме

16:06 02.07.2020
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Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам и трем месяцам в колонии-поселении виновника пожара в частном доме в Курской области, где в огне погибли трое детей, сообщила в четверг прокуратура региона.
Информация о пожаре в частном кирпичном одноэтажном доме в поселке Пристень Пристенского района поступила спасателям утром 10 ноября 2019 года. По информации ГУ МЧС по региону, на месте пожара при разборке строительных конструкций были обнаружены тела трех детей - двух девочек 2014 и 2015 годов рождения и мальчика 2016 года рождения. Двое взрослых – женщина 1994 года рождения и мужчина 1990 года рождения – успели спастись с ребенком 2018 года рождения.
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В отношении хозяина дома, который проживал там вместе с супругой и четырьмя детьми, было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности.
"Вечером 10 ноября 2019 года он, находясь в комнате, уронил тлеющую сигарету на кровать, где спали дети. В связи с состоянием алкогольного опьянения мужчина не заметил этого и уснул. От незатушенной сигареты возник пожар, в котором погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, дом, выделенный супруге подсудимого как сироте, оказался поврежден огнем, и в результате бюджету Курской области был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
"По приговору суда жителю Пристенского района назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - информирует надзорное ведомство. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курская областьПроисшествия
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