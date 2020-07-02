https://ria.ru/20200702/1573801752.html
В Курской области осудили виновника гибели трех человек в пожаре в доме
Суд приговорил к трем годам и трем месяцам в колонии-поселении виновника пожара в частном доме в Курской области, где в огне погибли трое детей, сообщила в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:06
2020-07-02T16:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573795716.html
https://ria.ru/20200701/1573742760.html
1
курская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_eb44e811fd69a30989f870b62db5b81a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_803:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_7a37781efd5c721abea1f6b6069ae35d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости.
Суд приговорил к трем годам и трем месяцам в колонии-поселении виновника пожара в частном доме в Курской области
, где в огне погибли трое детей, сообщила в четверг прокуратура региона.
Информация о пожаре в частном кирпичном одноэтажном доме в поселке Пристень Пристенского района поступила спасателям утром 10 ноября 2019 года. По информации ГУ МЧС по региону, на месте пожара при разборке строительных конструкций были обнаружены тела трех детей - двух девочек 2014 и 2015 годов рождения и мальчика 2016 года рождения. Двое взрослых – женщина 1994 года рождения и мужчина 1990 года рождения – успели спастись с ребенком 2018 года рождения.
В отношении хозяина дома, который проживал там вместе с супругой и четырьмя детьми, было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности.
"Вечером 10 ноября 2019 года он, находясь в комнате, уронил тлеющую сигарету на кровать, где спали дети. В связи с состоянием алкогольного опьянения мужчина не заметил этого и уснул. От незатушенной сигареты возник пожар, в котором погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, дом, выделенный супруге подсудимого как сироте, оказался поврежден огнем, и в результате бюджету Курской области был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
"По приговору суда жителю Пристенского района назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - информирует надзорное ведомство. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.