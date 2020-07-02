В Курской области осудили виновника гибели трех человек в пожаре в доме

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам и трем месяцам в колонии-поселении виновника пожара в частном доме в Суд приговорил к трем годам и трем месяцам в колонии-поселении виновника пожара в частном доме в Курской области , где в огне погибли трое детей, сообщила в четверг прокуратура региона.

Информация о пожаре в частном кирпичном одноэтажном доме в поселке Пристень Пристенского района поступила спасателям утром 10 ноября 2019 года. По информации ГУ МЧС по региону, на месте пожара при разборке строительных конструкций были обнаружены тела трех детей - двух девочек 2014 и 2015 годов рождения и мальчика 2016 года рождения. Двое взрослых – женщина 1994 года рождения и мужчина 1990 года рождения – успели спастись с ребенком 2018 года рождения.

В отношении хозяина дома, который проживал там вместе с супругой и четырьмя детьми, было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности.

"Вечером 10 ноября 2019 года он, находясь в комнате, уронил тлеющую сигарету на кровать, где спали дети. В связи с состоянием алкогольного опьянения мужчина не заметил этого и уснул. От незатушенной сигареты возник пожар, в котором погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, дом, выделенный супруге подсудимого как сироте, оказался поврежден огнем, и в результате бюджету Курской области был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.